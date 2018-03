Wirtschaftsministerium schreibt "Staatspreis Knewledge 2014" aus

Auszeichnung für Personalentwicklungsmaßnahmen, die lebensbegleitendes Lernen im beruflichen Kontext unterstützen - Einsendeschluss ist 17. Februar 2014

Wien (OTS/BMWFJ) - Das Wirtschaftsministerium hat den "Staatspreis Knewledge 2014" ausgeschrieben, der Personalentwicklungsmaßnahmen zugunsten von lebensbegleitendem Lernen im beruflichen Kontext zum Thema hat. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner lädt zur zahlreichen Teilnahme ein: "In einer modernen Informationsgesellschaft sinkt die Halbwertszeit von Wissen rasant. Um langfristig wettbewerbsfähig zu sein, müssen daher laufend neue Kompetenzen erworben und vorhandene Kenntnisse aktualisiert werden. Der Schlüssel dazu ist lebensbegleitendes Lernen, und die Herausforderung besteht darin, dieses optimal in der Organisations-und Prozessstruktur eines Unternehmens zu verankern", betont Mitterlehner.

"KNEWLEDGE" wurde aus den Wörtern "knowledge" - Wissen und "new" -neu kreiert und steht für ständige Wissenserneuerung. Der Staatspreis bietet Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, mit ihren Personalentwicklungskonzepten in einen Wettbewerb zu treten und für innovative und professionelle Personalentwicklung ausgezeichnet zu werden. Das können die gesamten Personalentwicklungs- bzw. Organisationsentwicklungsaktivitäten in größeren Unternehmen ebenso sein wie gezielte Trainings in kleineren Betrieben. Der Staatspreis wird daher auch in drei an der Unternehmensgröße orientierte Kategorien vergeben: bis 100 / 101 bis 500 / über 500 Beschäftigte.

Sonderpreise gibt es in den Themenbereichen

* Employer Branding als Gegenkonzept zu reinem Personalmarketing

* Migration/Integration - Personalentwicklungsprojekte für Mitarbeiter/-innen unterschiedlicher kultureller Herkunft oder für Menschen mit speziellen Bedürfnissen

* Lebensarbeitszeit - Personalentwicklungsmaßnahmen für ältere Mitarbeiter/-innen, die länger arbeiten können und wollen

* Ausbildungsinnovationen in traditionellen Handwerksberufen

Bewerben können sich Unternehmen, Institutionen öffentlichen Rechts, Organisationen wie NGOs und Vereine, die ihren Sitz oder eine Niederlassung in Österreich haben. Trainingsinstitute und Unternehmensberater sind zu diesem Wettbewerb nicht zugelassen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Einreichung und Information

Die Bewerbung erfolgt online unter www.knewledge.at/anmeldung Einreichschluss ist der 17. Februar 2014 um 24 Uhr. Die Preisverleihung findet Mitte Juni 2014 in Wien statt.

