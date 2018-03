FP-Mahdalik: Geisterstraße Mahü nur für Rad-Rambos attraktiv

Lobbyisten-Schwammerln reden wirres Zeug

Wien (OTS) - Die einstmals pulsierende Einkaufsmeile Mariahilfer Straße hat sich durch den rot-grünen Umbaupfusch zur Geisterstraße mit teilweise massiven Umsatzrückgängen entwickelt und ist nur noch für durchbretternde Rad-Rowdys attraktiv. "Radfahrer haben weder in Fußgänger- noch in dubiosen Begegnungszonen etwas verloren, für die Pedalritter stehen Radwege, Mehrzweckstreifen und andere Radverkehrsanlagen zur Verfügung", betont FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Wenn am Steuertropf hängende Drahtesel-Lobbyisten gegenteiliges behaupten, sollten sie in Zukunft wohl besser einen Fahrradhelm oder zumindest ein Nudelsieb aufsetzen. "Wenn SPÖ und Grüne das Radfahren in besagten attraktivieren wollen, sollen sie das etwa in der Lindengasse aber sicher nicht am Rücken der Fußgänger und Geschäftsleute in der Mariahilfer Straße tun", fordert Mahdalik.

