FP-Gudenus zu fairem Wahlrecht: Das Mauern von Rot-Grün ist nur noch ein Pflanz!

Verlierer-Koalition kann sich ganz offensichtlich nicht zu einem modernen Wahlrecht durchringen

Wien (OTS/fpd) - Grünen-Chefin Vassilakou hat es am 4. Mai 2010 sogar in einem Notariatsakt versprochen. Die Häupl-SPÖ hat es verbindlich zugesagt. Aber Wien ist von einem fairen und modernen Wahlrecht derzeit weiter entfernt denn je. "Nachdem die Roten in Wien von einer Wahlschlappe zur nächsten taumeln, klammern sie sich verzweifelt an das demokratiepolitisch mehr als fragwürdige, bestehende Wahlrecht, das zur Folge hat, dass Stimmen für größere Parteien mehr zählen als jene für kleinere", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Sinkende Zustimmung zur roten Politik gegen die Bürger durch das Festhalten an einem völlig veralteten und höchst dubiosen Wahlrecht ausgleichen zu wollen, sei letztklassig. Gudenus: "Wir brauchen endlich Gerechtigkeit bei den Urnengängen. Jede Stimme muss gleich viel wert sein! Die Nachfrist bei der Briefwahl, die zu Missbrauch geradezu einlädt, gehört abgeschafft!" (Schluss)

