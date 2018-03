Aviso 24.10.: Pressekonferenz "Interactive Whiteboards im Unterricht"

LAbg. Barbara Novak und Schuldirektorin Helene Jamnig stellen das Pilotprojekt zum modernen Schulunterrichtsmittel vor

Wien (OTS) - Herkömmliche Tafelbilder gehören der Geschichte an. Zumindest ist das so in der Neuen Mittelschule Oskar Spiel-Gasse. Der Wiener Bildungsserver lädt am 24.10 um 09.30 Uhr zur Pressekonferenz "Interactive Whiteboards im Unterricht" in die Oskar Spiel Gasse 3, 1190 Wien, ein. Vereinsvorsitzende des Wiener Bildungsservers LAbg. Barbara Novak und Schuldirektorin Helene Jamnig stellen das Pilotprojekt zum modernen Schulunterrichtsmittel vor. Im Anschluss demonstrieren die Lehrer der 4B und 2A in ihren Klassen, wie sie mit dem ActiveBoard von Promethean in den Unterrichtsfächern Geografie und Mathematik arbeiten.

Das ActiveBoard ist ein großer interaktiver Bildschirm, der die Schlichtheit eines Whiteboards mit dem Leistungsvermögen eines Computers und eines Projektors verbindet. Die Interactive Whiteboards von Promethean faszinieren SchülerInnen mit ihren lebendigen Bildern, Videos und Audioinhalten und stellen mit ihren dynamischen Unterrichtsinhalten einen wesentlichen Bestandteil im digital vernetzten Klassenzimmer dar.

Medieninteressierte und -vertreterInnen sind eingeladen, diesen Pressetermin wahrzunehmen.

Zeit: Donnerstag, 24. Oktober 2013 09.30 Uhr Ort: NMS Oskar Spiel-Gasse 3, 1190 Wien, 2. Stock, Raum: Klasse 2A

Ablauf:

09.30 Uhr Vorstellung Pilotprojekt IWB Oskar Spiel Gasse

09.40 Uhr Unterrichtsequenz Geografie mit der Klasse 4B

09.50 Uhr Unterrichtssequenz Mathematik mit der Klasse 2A

10.00 Uhr Fragerunde und Foto- und Filmmöglichkeit

