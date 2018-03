ORF III am 22. Oktober: Hugo Portisch zu Gast bei Barbara Rett im "KulturWerk"

Außerdem: "Hyundai Kabarett-Tage" präsentieren "Die Echten"; französische Komödie "Ich denke an euch - Je pense à vous" im "euro.film"

Wien (OTS) - Hugo Portisch, der Doyen des österreichischen Journalismus, ist am Dienstag, dem 22. Oktober 2013, um 20.15 Uhr zu Gast bei Barbara Rett in der aktuellen Ausgabe der ORF-III-Gesprächsreihe "KulturWerk". Seit mehr als 60 Jahren ist er mit Leib und Seele Kommentator des politischen Geschehens - eine zentrale Persönlichkeit in den Printmedien und richtungsweisend für den ORF. Die gemeinsam mit Sepp Riff gestalteten Dokumentationsreihen "Österreich I" und "Österreich II" haben ORF-Geschichte geschrieben und machten Portisch für ein breites Fernsehpublikum zum Inbegriff des Chronisten der österreichischen Zeitgeschichte. Zum Auftakt der Neuauflage von "Österreich II", die ab 26. Oktober in ORF III ausgestrahlt wird, begrüßt Barbara Rett den legendären Journalisten, Präsentator und Autor zum persönlichen Gespräch im "KulturWerk" in der voestalpine-Stahlwelt in Linz. Wer ist der Mann hinter der legendären Fernsehserie? Wie sieht er Österreich - und vor allem: wie sieht er sich selbst? Hugo Portisch spricht über seine Anfänge als Redakteur beim "Murtaler Boten", Schwächen, die er sich nicht abgewöhnen will, und seinen Weingarten in der Toskana, der einfach nicht tun wollte, was "Hugo Nazionale" will.

Um 21.05 Uhr präsentieren "Die Echten", Österreichs erfolgreichste A-cappella-Comedyband, ihr Kabarettprogramm "Verhört". Dabei gehen sie dem Ursprung der Silbe "ver-" auf den Grund: Hat ein Dieb ein chronisches Ver-langen? Glaubt ein Ver-zweifelter nicht automatisch? Ist jemand, der mit den falschen Leuten ver-kehrt daher im falschen Putzclub? Und was bitte bedeutet pönt ohne ver? Diese und andere spannende Fragen verantworten "Die Echten" - Chris Kisielewsky, Stephan Gleixner, Franz Alexander (Ver-)Langer und Alexander Wartha -in der ORF-III-Kleinkunstreihe "Hyundai Kabarett-Tage".

Um 22.00 Uhr zeigt ORF III die französische Komödie "Ich denke an euch - Je pense à vous" von Pascal Bonitzer im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film". Hermann ist Verleger und bereitet gerade die Veröffentlichung eines neuen Romans vor. Doch der Autor des Werks verspricht sich davon mehr als nur die Publikation seines jüngsten Geniestreichs. Tatsächlich war der Autor nämlich einst mit Hermanns Freundin liiert, die mittlerweile mit dem Verleger zusammenlebt. Nun will der eifersüchtige Schriftsteller das Paar auseinanderbringen. In diesem Film zu sehen sind: Edouard Baer, Géraldine Pailhas, Marina de Van, Charles Berling, Hippolyte Girardot und Philippe Caroit.

