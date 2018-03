"kreuz und quer" über fitte Pilger und Marathonmönche

Mit zwei ungewöhnlichen Reportagen über ebenso ungewöhnliche Menschen widmet sich "kreuz und quer" dem Thema Fitness und spirituelle Praxis. Zunächst zeigt der Film "Mit dem Rucksack leichter werden" von Helmut Manninger, wie sich die Einwohner von Judenburg alle drei Jahre auf eine 74 Kilometer lange Pilgerreise begeben. Danach steht in der Reportage von Ingolf Bauer "Der Marathonmönch", der bald schon jede Nacht (!) 84 Kilometer (!!!) laufen möchte, im Mittelpunkt.

Fast ist es eine heilige Pflicht, wenn sich alle drei Jahre Judenburgerinnen und Judenburger auf den Weg machen. 74 Kilometer über Berg und Tal. Sogar in der Nacht wird gegangen. Getreu dem Gelöbnis ihrer Vorfahren, das ins Mittelalter zurückreicht. Damals haben die Judenburger versprochen, alle drei Jahre zu Maria zu pilgern, und "diese gottselige Handlung nie zu unterlassen". Als Dank für Schutz vor Feuer und feindlichen Übergriffen.

"Gerade in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, zu seinem 'Jawort' zu stehen, auch wenn es vor mehr als 500 Jahren gegeben wurde", ist Leopold Städtler überzeugt. Seit 1962 ist er regelmäßig mit dabei, wenn zu Fuß nach Maria Waitschach in Kärnten gepilgert wird. Und mit 88 ist er mit Abstand der älteste Teilnehmer.

Unter den Pilgerinnen und Pilgern sind nicht nur brave Kirchgängerinnen und Rosenkranzbeter. Eine Fußwallfahrt wie diese, das gemeinsame Pilgern an sich, hat eine besondere Anziehungskraft. Sie schenkt Zeit und oft auch Erkenntnis. Bin ich auf dem richtigen Weg oder muss es in Zukunft anders weitergehen? Und je länger man geht und je höher man hinaufkommt, umso leichter wird man, sagen die Wallfahrer. Obwohl der Rucksack gleich schwer geblieben ist - und so mancher im Herzen ganz viel mitträgt.

Auf dem gemeinsamen Weg nach Maria Waitschach kommen die Pilger, ein paar hundert sind es wieder, im kleinen Dorf St. Wolfgang vorbei. Mehr Gäste als Einwohner. Das bedeutet für viele eine idyllische, allerdings kurze Nacht im Heustadel.

Sich austauschen, ungezwungen Gemeinschaft erleben, und sich ein wenig Gedanken machen, wofür man Danke und Bitte sagen will. Das ist es, warum die meisten nach Maria Waitschach gehen. Und sich den Segen holen und Spenden bringen - im Jahr 1583 waren es zwei Gulden für eine Kerze. Heute, fast ein halbes Jahrtausend später, sind es ein paar Tausend Euro für die Kirchenrenovierung.

Wieder Christ sein statt Egoist sein. Eine Wallfahrt kann dazu beitragen, sagt Pfarrer Städtler, der es auch diesmal wieder gut geschafft hat. Auf einmal wird begonnen zu teilen, ganz gleich ob die Jause oder die Sorgen. Und es wird mitgetragen - den mitunter schweren Rucksack des anderen - auch den, der unsichtbar ist. Auch bei der nächsten Judenburger Wallfahrt, wenn Pfarrer Städtler bereits 91 sein wird.

Der japanische Mönch Hoshino Endo hat sich für die vielleicht verrückteste Art zu beten entschieden. Nacht für Nacht läuft er auf schmalen, steilen Pfaden 30 Kilometer durch die Zedernwälder des Berges Hiei. Der 31-Jährige ist Marathonmönch, ein Gyogia, wie die Asketen des buddhistischen Enryaku-ji-Ordens genannt werden. In den nächsten drei Jahren will er seine Laufstrecke auf 84 Kilometer pro Nacht steigern. Nach sieben Jahren wird er auf eine Gesamtstrecke von mehr als 38.000 Kilometer kommen.

Selbst wenn er mit seiner Leistung jeden Athleten in den Schatten stellt, Hoshino Endo läuft nicht aus sportlichen Ambitionen. Was ihn antreibt, ist die Suche nach Erleuchtung. Über sich hinauszuwachsen, seine eigenen Begierden abzulegen und irgendwann ganz für andere da sein zu können, das ist das Ziel seiner Strapaze.

Umkehren kann Hoshino nicht mehr. Einmal begonnen, muss ein Gyogia den Weg bis zu Ende gehen. Ob Krankheit oder Verletzung, ob Taifune oder Schnee, Hoshino wird keinen Kilometer seiner Askese auslassen. Denn sonst bliebe ihm nur der Tod. Eine Waffe für den Suizid trägt er immer bei sich.

Jede Nacht verlässt er seinen Tempel um genau 1.50 Uhr. Er ist ganz in Weiß gekleidet. Weiß ist in Japan die Farbe des Todes. Hoshino Endo läuft in Strohsandalen, von denen er in Regennächten sogar zwei Paar verschleißt, trägt einen Hut aus gerolltem Zedernholz und eine Papierlaterne mit einer Kerze in der Hand. Bis der Morgen graut, ist sie seine einzige Lichtquelle.

Knapp sechs Stunden ist Hoshino jede Nacht unterwegs, mindestens eineinhalb Stunden davon betet er: an Tempeln, Schreinen, Bäumen, Steinen, Bächen. 255 heilige Orte auf dem Berg Hiei sind es - und jeder hat seine eigenen Regeln. An manchen ist es nur eine kurze Handbewegung, ein dahingeworfenes Wort oder eine Segnung, an anderen eine ausgefeilte Choreographie. Hoshino ist im vierten Jahr seiner Askese. Wenn alles gutgeht, wird er in wenigen Jahren ein Heiliger sein.

Vier Wochen lang hat ein SWR-Fernsehteam Hoshino Endo bei seinen Läufen und in seinem Alltag begleitet und dabei eine Ahnung davon bekommen, wie strapaziös die buddhistische Askese ist. Bei den vielen nächtlichen Dreharbeiten kam das Team nicht selten an seine körperlichen und psychischen Grenzen.

