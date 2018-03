AK Kundtner: "Flexible Arbeitszeiten in der Praxis nur zugunsten der Unternehmen"

Hürden für Elternteilzeit und einseitige Festlegung der Arbeitszeit

Wien (OTS) - "Dort, wo sich ArbeitnehmerInnen flexiblere Arbeitszeiten wünschen, stoßen sie bei den Unternehmen auf Widerstand", sagt AK Vizedirektorin Alice Kundtner. Sie warnt: "Mit der Wirtschaftskammer-Befragung der ArbeitnehmerInnen soll nur mehr Flexibilität zugunsten der Unternehmen argumentiert werden. In der Umsetzung zahlen die ArbeitnehmerInnen dann drauf." Das zeigt eine Internet-Umfrage unter 2.600 ArbeitnehmerInnen zu Klauseln in Arbeitsverträgen: 46 Prozent der befragten ArbeitnehmerInnen mussten sich pauschal bereit erklären, einseitig angeordnete Überstunden zu leisten. Kundtner: "Das ist besonders hart für Teilzeitbeschäftigte, die die Teilzeitbeschäftigung z. B. zwecks Kinderbetreuung vereinbart haben."

22 Prozent der Befragten gaben an, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, die zu Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbarte Lage der Arbeitszeit einseitig zu verschieben. "Die ArbeitnehmerInnen haben da nichts mitzureden", so Kundtner.

Wie wenig umgekehrt die Unternehmensführungen bereit sind, auf die Wünsche der ArbeitnehmerInnen einzugehen, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, zeigt eine Auswertung der Arbeitsrechtsberatung der AK Wien von April bis Juni: 183 Fälle von verschlechternden Versetzungen wurden gezählt. "Auffällig ist, dass viele Versetzungen offenbar mit der Bekanntgabe der Elternteilzeit bzw. Festsetzung der Lage der Arbeitszeiten durch die ArbeitnehmerInnen in Zusammenhang stehen", so Kundtner. In 48 Fällen gab es bei einem Wiedereinstieg in Elternteilzeit bzw. bei Festlegung der Lage der Arbeitszeit eine Verschlechterung.

Kundtner: "Hier ist die Wirtschaft gefordert, mehr Familienfreundlichkeit an den Tag zu legen. Es kann nicht sein, dass es Flexibilisierung immer nur aufseiten der ArbeitnehmerInnen gibt, die Arbeitgeberseite umgekehrt keinerlei Flexibilität zeigt." Daher fordert Kundtner: "Wichtig ist, dass beim Wiedereinstieg familienfreundliche Arbeitszeiten bestehen. Daher soll das Recht auf Elternteilzeit bzw. Änderung der Lage der Arbeitszeit auch in Kleinbetrieben gelten. Elternteilzeit hat den Vorteil, dass es nachher wieder ein Rückkehrrecht auf die frühere Arbeitszeit sichert."

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Katharina Nagele

Tel.: (+43-1) 501 65 2678

katharina.nagele @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at