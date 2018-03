Wohnungslosenhilfe rüstet sich für den Winter

Runder Tisch mit allen NGOs und Polizei geplant

Wien (OTS) - Eisige Temperaturen und Schneefall - von winterlichem Wetter sind obdachlose Menschen besonders betroffen. Die Wiener Wohnungslosenhilfe plant wie schon in den vergangenen zwei Wintern, zusätzliche Schlaf- und Tagesbetreuungsplätze zu schaffen. "Im Winter muss in Wien niemand die Nacht auf der Straße verbringen. Dafür nehmen wir heuer zusätzliche 700.000 Euro in die Hand. So wie in den letzten Jahren sind alle NGOs in die Vorbereitungen eingebunden. Bei einem Runden Tisch mit FSW, NGOs und Polizei, der in den kommenden Wochen stattfinden soll, werden diese Gespräche intensiviert werden", so Sozialstadträtin Sonja Wehsely.

"Der Runde Tisch ist den Grünen ein besonderes Anliegen, da gemeinsam mit der Polizei, Stadt Wien, Caritas und NGOs die bisher gute Kooperation noch verbessert werden muss, damit Vorfälle wie im Stadtpark nicht mehr passieren. Dazu gehört auch, die Handhabung bestehender Verordnungen immer wieder zu überprüfen. In Wien sind wir stolz darauf, dass wir im letzten Winter gemeinsam 2.300 obdachlose Menschen versorgt haben, egal woher sie kommen. Wir werden uns weiter darum bemühen, ausreichend Streetwork und niederschwellige Einrichtungen zur Verfügung zu stellen", betonte auch Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien.

Insgesamt werden für die Wiener Wohnungslosenhilfe jährlich über 48 Millionen Euro aufgewendet. Dafür werden rund 5.000 Wohn- und Schlafplätze in 90 Einrichtungen sowie eine Vielfalt von Beratungs-und Unterstützungsangeboten finanziert.

Mehr Plätze in der kalten Jahreszeit

Für diesen Winter hat der Fonds Soziales Wien (FSW) erneut gemeinsam mit den Betreuungsorganisationen einen Etappenplan erstellt, um nach und nach mehr Menschen versorgen zu können. Ab dem 1. November können beim Roten Kreuz, dem Arbeitersamariterbund Wien, "wieder wohnen" und Caritas schrittweise zwischen 300 und 400 weitere Schlafplätze sowie zusätzliche Tagesaufenthaltsplätze und Wärmestuben bereitgestellt werden. Den Anfang macht das Rote Kreuz mit Erweiterung der Nachtquartiere "Haus Hermes" in der Gänsbachergasse und "Haus Otto" auf dem Gelände des Otto-Wagner-Spitals, dessen Gesamtkapazität momentan von 70 auf 100 Plätze aufgestockt wird.

Im vergangenen Winter wurden zeitweise rund 250 zusätzliche Schlafplätze benötigt, die vom Fonds Soziales Wien gemeinsam mit den genannten Partnerorganisationen in kürzester Zeit bereitgestellt wurden. "Dass Wien eine soziale Stadt ist, zeigt sich an der Zusammenarbeit und der gelebten Solidarität der verschiedenen Träger und Sozialeinrichtungen in dieser Frage", so Sonja Wehsely abschließend.

Obdachlose EU-BürgerInnen in Wien

Einen Anspruch auf die Leistungen der Wiener Wohnungslosenhilfe haben an sich nur Menschen, die in Wien niedergelassen sind. Das können österreichische Staatsangehörige sein oder Gleichgestellte, also z.B. anerkannte Flüchtlinge (Asylberechtigte), Menschen mit anderweitigem dauerhaften Aufenthaltstitel und EWR-BürgerInnen, sofern sie in Wien niedergelassen sind und eine Anmeldebescheinigung haben - die Einzelheiten werden durch das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) geregelt.

Die meisten niederschwelligen, ambulanten Angebote wie Straßensozialarbeit, Tageszentren und der LouiseBus stehen grundsätzlich allen Menschen offen. Die im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe geförderten Nachtquartiere hingegen sind im Regelfall Wienerinnen und Wienern vorbehalten. In den kalten Wintermonaten ist diese Unterscheidung allerdings zweitrangig: Bei Minusgraden muss in Wien niemand auf der Straße nächtigen. Speziell für die Zielgruppe der nicht niedergelassenen EWR-BürgerInnen fördert der Fonds Soziales Wien die Sozial- und Rückkehrberatung der Caritas. Die MitarbeiterInnen dort klären mit den Betroffenen eventuelle Ansprüche und Perspektiven hier in Wien. Sollte es keine Perspektive geben, wird über Anknüpfungspunkte und Unterstützungsangebote im Herkunftsland beraten. Wenn sich die beratenen Personen dann zu einer Heimkehr entschließen, wird bei Bedarf die Rückreise finanziert. Die Stadt Wien fördert dieses Angebot mit 200.000 Euro jährlich, zusätzlich erhält die Caritas über 1,5 Millionen Euro Förderung für Beratungs- und Unterstützungsangebote für MigrantInnen.

Neben den Angeboten der Wiener Wohnungslosenhilfe gibt es auch nicht vom FSW geförderte, private Einrichtungen, die sich der Zielgruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen speziell widmen. Dazu zählt beispielsweise die Zweite Gruft der Caritas.

