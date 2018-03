Wurzer/Grüne Wien: Equal Pay = Plus 23,8 Prozent für Fraueneinkommen

Ab 22. Oktober arbeiten Frauen in Wien "gratis"

Wien (OTS) - "Die Einkommen von Frauen müssen steigen und zwar sofort", fordert Martina Wurzer, Frauensprecherin der Grünen Wien, anlässlich des Wiener Equal Pay Day, mit dem auf die ungleichen Einkommen zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht wird. Ein Plus von 23,8 Prozent ist in Wien notwendig, damit Frauen im Schnitt das gleiche im Börserl haben wie Männer. Wurzer betont, dass geringe Stundenlöhne bei Fraueneinkommen kein individuelles Problem sind, sondern ein gesellschaftliches. Die Stadt Wien ist in ihrem Verantwortungsbereich Vorreiterin und leistet mit der Koppelung der Auftragsvergabe an Frauenförderung in Betrieben einen Beitrag zur gerechteren Bezahlung von Frauen. Der Einkommenstransparenzbericht der Stadt Wien hilft, Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern zu beseitigen.

Der Wiener Equal Pay Day wurde auf Basis von Ganzjahres-Vollzeitbeschäftigeneinkommen heuer für den 22. Oktober berechnet. Das ist der Tag, an dem Männer schon das Einkommen erreicht haben, wofür Frauen bis zum Jahresende arbeiten müssten. Derzeit bedeutet der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Wien in Tage umgerechnet, dass Frauen 71 Tage "gratis" arbeiten. Wurzer: "Es ist zwar erfreulich, dass von allen Bundesländern in Wien die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern am kleinsten ist und sich der Equal Pay Day um drei Tag verbessert hat, trotzdem ist der Unterschied noch sehr groß. "Es geht um die Frage der Bewertung von Arbeit. Frauenberufe wie etwa Alten-und Krankenpflegerin, Friseurinnen, Volksschullehrerinnen oder Kindergartenassistentinnen gehören immer noch zu den schlecht bezahlten Berufen", so Wurzer. Ein gesetzlicher Mindestlohn und konsequente Verpflichtung der Betriebe zu Frauenförderung und Gleichstellung wären für Wurzer wesentliche Schritte, um die Einkommensschere zu schließen.

