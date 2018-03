Wien: Gästenächtigungen im September um 1,5 Prozent gesunken

Wien (OTS) - Wiens touristisches Ergebnis im heurigen September lag mit 1,2 Millionen Gästenächtigungen um 1,5 Prozent unter dem Rekord des vorjährigen Vergleichsmonats. Die Nächtigungen im Zeitraum Jänner bis September 2013 liegen um 2,5 Prozent höher als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Von Jahresbeginn bis August erwirtschaftete die Wiener Hotellerie heuer 369,1 Millionen Euro an Netto-Nächtigungsumsatz.

Der heurige September brachte Wien 1.185.000 Nächtigungen, um 1,5 Prozent weniger als der vorjährige. Keine unerwartete Entwicklung, denn im September 2012 hatte eine außergewöhnliche Anhäufung von Kongressen - 118 an der Zahl, davon zwei Großveranstaltungen - für einen kräftigen Nächtigungsschub gesorgt, der heuer nicht einzuholen war. Unbeschadet dessen wuchsen im diesjährigen September die Nächtigungen aus Russland und den USA, und jene aus Österreich blieben gleich hoch. Doch aus allen anderen Hauptmärkten Wiens waren Einbußen zu verzeichnen. Diese hielten sich bei Deutschland, Italien, Großbritannien und Spanien einigermaßen in Grenzen, während sie bei der Schweiz und Japan stärker und bei Frankreich besonders hoch ausfielen. Dass diese Rückgänge nicht stärker auf das Gesamtergebnis durchschlugen, ist hauptsächlich asiatischen Märkten zu verdanken, aus denen es - teils beträchtliche - Nächtigungssteigerungen gab: Die Vereinigten Arabischen Emirate (+ 19 Prozent), Saudi Arabien (+ 15 Prozent) und die anderen arabischen Länder in Asien (+ 3 Prozent) gehören ebenso dazu wie China (+ 2 Prozent), Südkorea (+ 29 Prozent) und Südostasien (+ 35 Prozent).

Vom Nächtigungsminus im September waren alle Hotelkategorien mit Ausnahme der 4-Sterne-Häuser betroffen, und die durchschnittliche Bettenauslastung sank auf 60,2 Prozent (9/2012: 65,5Prozent), was einer Zimmerauslastung von 76 Prozent entspricht (9/2012: rund 81Prozent). Belastend auf die Auslastung wirkte sich auch die stark erhöhte Beherbergungskapazität aus, denn Wien hatte im heurigen September um 4.470 mehr Betten anzubieten als im vorjährigen (+ 8,0 Prozent).

Im Zeitraum Jänner bis September weist Wien heuer gegenüber 2012 einen Nächtigungszuwachs um 2,5 Prozent auf 9,4 Millionen aus. Die Bettenauslastung in dieser Periode betrug im Durchschnitt 54,0 Prozent

(1-9/2012: 56,8 Prozent), die Zimmerauslastung rund 68 Prozent (1-9/2012: rund 70 Prozent). Von Jänner bis August 2013 erwirtschaftete Wiens Hotellerie 369,1 Millionen Euro Netto-Nächtigungsumsatz. Ein statistisch korrekter Vergleich mit dem Ergebnis des Vergleichszeitraumes 2012 ist aufgrund der veränderten Steuerbemessungsgrundlage nicht möglich.

Die Ergebnisse im Detail:

Herkunftsland Nächtigungen Nächtigungen Nächtigungsumsatz netto *) in Euro Jänner-September September Jänner-August 2013 2013 2013 Deutschland 1.885.000 + 3% 236.000 - 4% 69.491.000 n.v. Österreich 1.668.000 + 3% 191.000 +/-0% 59.116.000 n.v. Russland 516.000 +12% 51.000 +11% 21.293.000 n.v. USA 501.000 +4% 82.000 +3% 25.111.000 n.v. Italien 439.000 -7% 38.000 -2% 15.974.000 n.v. Großbritannien 341.000 +8% 46.000 -6% 14.947.000 n.v. Spanien 282.000 -7% 40.000 -3% 10.461.000 n.v. Schweiz 277.000 -1% 34.000 -9% 11.562.000 n.v. Frankreich 266.000 -6% 28.000 -24% 10.590.000 n.v. Japan 231.000 +/-0% 30.000 -13% 11.221.000 n.v. Übrige 3.000.000 408.000 119.318.000 alle Länder 9.404.000 +2,5% 1.185.000 -1,5% 369.084.000 n.v.

*) ohne Frühstück und Umsatzsteuer

