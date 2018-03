Armin Assingers "Promi-Millionenshow": 170.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe

"Mach dich fit - ich mach mit" - im Rahmen der ORF-Initiative und als Teil der "ORF WIE WIR"-Woche vor dem Nationalfeiertag stellen vier Promi-Sportlerpaare ihr Wissen in den Dienst der Österreichischen Sporthilfe. Bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow" erspielen die Beachvolleyballerinnen Doris und Stefanie Schwaiger, der 1.-FC-Köln-Trainer Peter Stöger und seine Lebensgefährtin Ulrike Kriegler, der sechsfache Sieger eines Weltcuprennes Hannes Reichelt und der Cheftrainer der Ski-Herren, Mathias Berthold, sowie die Schwimmer Dinko Jukic und Markus Rogan insgesamt 170.000 Euro. Peter Stöger und Ulrike Kriegler trugen mit der richtigen Antwort C auf die 15. Frage (Welche Schauspielerin gewann als eine von wenigen Oscar, Emmy, Grammy und Tony Award? A: Glenn Close, B: Meryl Streep, C: Liza Minnelli oder D: Cher) mit Hilfe des Telefonjokers 75.000 Euro zu diesem Resultat bei. Der Gewinn wird von Bawag PSK, Croma-Pharma, den Österreichischen Lotterien und San Lucar zur Verfügung gestellt.

Der Fragenbaum zur "Promi-Millionenshow"

Auch bei der "Promi-Millionenshow" umfasste der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte wie bei allen Promi-Ausgaben bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Gewinnstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: (Gewinnstufe) 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro - Doris und Stefanie Schwaiger

Frage 13: 35.000 Euro - Hannes Reichelt und Mathias Berthold, Dinko Jukic und Markus Rogan

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro - Peter Stöger und Ulrike Kriegler

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

