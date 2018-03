Alexander Pschill in einem Fall zwischen Theorie und Praxis

Neue Folge des ORF-eins-Serienevents "Janus" am 22. Oktober in ORF

Wien (OTS) - Für seine Assistentin hatte die Spurensuche um "Janus" fatale Folgen. Denn Leos (Alexander Pschill) Spiel mit dem Feuer ist nicht nur für ihn eine große Gefahr. Undurchsichtig ist am Dienstag, dem 22. Oktober 2013, um 21.05 Uhr(auch als Hörfilm) in der vierten Episode der ORF-eins-Eventserie allerdings nicht nur der titelgebende Pharmakonzern, sondern auch ein neuer spannender Fall: Nach einer Vorlesung über Mordtheorien wird eine junge Frau kaltblütig getötet. Doch es gibt keine Zeugen, keine Tatwaffe und kein Motiv. Einer ihrer Kommilitonen gesteht den Mord - allerdings nur in der Theorie. War er es tatsächlich? Und wenn ja: Wie beweist ihm Leo die Tat in der Praxis? In weiteren Rollen der vorerst sieben 45-minütigen Folgen sind neben Alexander Pschill u. a. Franziska Weisz, Barbara Romaner, Andreas Kiendl, Moritz Uhl, Silvia Fenz, Karl Fischer, Heinz Trixner, Christopher Schärf und Morteza Tavakoli zu sehen. In Episodenrollen standen diesmal u. a. Michael Dangl ("Paul Kemp - Alles kein Problem") und Michael Steinocher ("CopStories") vor der Kamera.

Mehr zum Inhalt der vierten Folge (Dienstag, 22. Oktober, 21.05 Uhr, ORF eins)

Eine junge Studentin wird im Gang der Universität kaltblütig ermordet. Es gibt weder eine Tatwaffe noch ein Motiv, noch Zeugen. Die Vorlesung, aus der sie kam, beschäftigte sich mit Mordtheorien. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Ein Kommilitone (Michael Steinocher) gesteht jedenfalls vor Leo (Alexander Pschill) und Cara (Franziska Weisz) theoretisch den Mord - praktisch aber ist er nicht nachzuweisen.

"Janus" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film. Regie bei diesem vorerst siebenteiligen Thriller führte Andreas Kopriva nach Drehbüchern von Jacob Groll und Sarah Wassermair.

"Janus" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar und als DVD ab 13. November 2013 bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

