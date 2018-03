ÖH: Erfolgsprojekt "Studieren probieren" startet in die nächste Runde

Projekt erleichtert die Entscheidung für ein Studium

Wien (OTS) - Das beliebte Angebot "Studieren probieren" der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) startet in die nächste Runde. Seit heute sind die Termine für das Wintersemester online zu finden. "Wir laden alle Studieninteressierten herzlich ein, sich für einen oder mehrere Termine anzumelden, sich anzusehen was Studieren bedeutet und wie ein Studium aussehen kann", so Julia Freidl vom Vorsitzteam der ÖH.

"In den vergangenen Semestern ist dieses Angebot immer sehr gut angenommen worden", freut sich Julia Freidl und erklärt: "Wir geben SchülerInnen die Chance, von Studierenden begleitet in die verschiedenen Studienrichtungen hineinzuschnuppern und helfen ihnen damit bei der Studienwahl." Ein wichtiger Aspekt des Programmes ist der persönliche Kontakt zwischen Studierenden und SchülerInnen. "Wir bieten den Einblick in ein Studium, den keine Homepage oder Beratungsstelle bieten kann", erklärt Freidl das Projekt. Die teilnehmenden SchülerInnen haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Unklarheiten auszuräumen.

Vor der Studienwahl ist es besonders wichtig, Interesse am Fach zu haben. "Mit 'Studieren probieren' ist es möglich, bereits vor dem Studienbeginn eine gewisse Orientierung zu erlangen", so Julia Freidl. Sie ist überzeugt, dass mit "ausführlicher Beratung" eine fundierte Studienwahl getroffen werden könne und die Anzahl der Studierenden, die das Studium wechseln, gesenkt werden könne. "Wir bieten mit unserem ganzen Beratungspaket echte Orientierungsmöglichkeit und eine Alternative zur StEOP", so die ÖH-Vertreterin

Eine Übersicht aller Termine ist auf www.studierenprobieren.at/termine/ zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Georg Kehrer

Pressesprecher

Tel.: +43/676/888522-11

georg.kehrer @ oeh.ac.at

https://www.oeh.ac.at