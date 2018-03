Helene Fischer und Thomas Glavinic in "Willkommen Österreich"

Außerdem: "DIE.NACHT" in ORF eins mit außerirdischen "Science Busters" und "Reiseckers Reisen" auf der Großglocknerstraße

Wien (OTS) - Eine preisgekrönte Schlagersängerin, ein ausgezeichneter Autor, Treffpunkt Großglocknerstraße und die langersehnte Beantwortung der Frage, warum ein Witz eigentlich lustig ist - auch in dieser Woche wird in der "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 22. Oktober, 2013 wieder so einiges geboten. Den Beginn machen Stermann und Grissemann mit einer neuen Folge von "Willkommen Österreich", in der sie Helene Fischer und Thomas Glavinic begrüßen. Bei Stermann und Grissemann plaudert die erfolgreiche Schlagersängerin um 22.00 Uhr über ihr neues Album "Farbenspiel", mit dem es die 29-Jährige auf Anhieb in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Platz eins der Hitparaden schaffte. Grund zum Schunkeln hat auch Thomas Glavinic. Sein neuer Roman "Das größere Wunder" wurde für den deutschen Buchpreis nominiert. "Ein überbordendes Märchen" nennt die deutsche Zeit das Buch und Thomas Glavinic "in solchen dem Realen enthobenen Experimenten einen der Besten, den die deutschsprachige Gegenwartsliteratur hat". Das Geschehen abseits der großen Bühnen nimmt Hermes ins Visier. Für "Willkommen Österreich" berichtet der Mann in Weiß von den Freizeitaktivitäten der "Unteren 10.000". Am Ende der Sendung stellt die "Willkommen-Österreich"-Hausband Russkaja einmal mehr ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Sie begleitet Schlagerstar Helene Fischer bei einem ihrer Hits. Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und sein Team hinterfragen in der Sendung "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" um 22.55 Uhr, wie sie bei einem Aufeinandertreffen mit Außerirdischen reagieren würden. Außerdem erklärt Werner Gruber endgültig, wie ein Witz funktioniert und warum wir ihn lustig finden. Im Anschluss begibt sich Michael Reisecker um 23.25 Uhr mit seiner Brillenkamera ausgestattet auf die berühmte Großglocknerstraße. In einer neuen Folge von "Reiseckers Reisen" trifft er auf eine Schmetterlingsforscherin, einen Wirt, der sein Murmeltier Moritz vergöttert, und ein Ehepaar, das auch noch im hohen Alter Milchwirtschaft betreibt.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Helene Fischer und Thomas Glavinic

Helene Fischer ist aktuell der größte Star des deutschen Schlagers. Ihr Album "Farbenspiel" landete in Österreich, Deutschland und der Schweiz direkt auf Platz eins der Charts. Ihr 2010 veröffentlichtes Best-of-Album hält sich seit 121 Wochen in der österreichischen Hitparade. Es liegt derzeit auf Platz sechs. Das Vorgängeralbum "Für einen Tag" der 29-Jährigen verkaufte sich eine Million Mal. Fischer wurde sechsmal mit dem deutschen Musikpreis Echo ausgezeichnet. Ihr wurde zudem viermal die "Krone der Volksmusik" verliehen.

"Das größere Wunder" heißt der aktuelle Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Glavinic. Er erzählt von der Reise des Protagonisten Jonas, die in Wien beginnt und am Gipfel des Mount Everest enden soll. "Das größere Wunder" ist Teil einer Trilogie, die mit "Die Arbeit der Nacht" (2006) begann und sich mit "Das Leben der Wünsche" (2009) fortsetzte. Der Roman "Wie man leben soll" war in einer Spielfilmfassung 2011 in den Kinos zu sehen. In "Das bin doch ich" beschreibt Thomas Glavinic das Leben eines Schriftstellers, das seinem eigenen zum Verwechseln ähnlich ist. Die Hauptfigur seines Buches heißt Thomas Glavinic und schreibt einen Roman. Mit dem Kriminalroman "Der Kameramörder" gelang Glavinic 2001 der Durchbruch. Das Buch wurde mit dem Friedrich-Glauser-Krimipreis für den besten deutschsprachigen Roman ausgezeichnet.

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben -Postanschrift: Unendliche Weiten", 22.55 Uhr

Seit Gründung der ersten Religionen glauben Menschen an Außerirdische, leider hat sich aber bis heute noch keiner bei uns blicken lassen. Martin Puntigam, Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber machen sich deshalb selbst auf die Suche und überprüfen: Wenn ein Außerirdischer in meinem Garten landet, bin ich ihm überlegen, darf ich ihn domestizieren, muss ich für ihn Steuern zahlen und brauche ich ein Sackerl für sein Gackerl?

"Reiseckers Reisen - Großglocknerstraße", 23.25 Uhr

Tausende Fahrzeuge mit Menschen verschiedener Nationalitäten sind an schönen Tagen unterwegs. Alle müssen zumindest eine der Mautstellen passieren, wo fast immer Hochbetrieb herrscht. Was das für eine Ticketverkäuferin bedeutet, kann der Dokumentarfilmer hautnah miterleben. Auf einem Rastplatz entdeckt er einen jungen Mann, der Probleme mit seinem Campingbus hat. Eine Kleinigkeit für den gelernten Mechaniker Reisecker, der seinerseits mit schönen Reiseerinnerungen belohnt wird. Abseits der Großglocknerstraße geht es nun auf einem schmalen Weg weiter bis zu einer Almhütte. Ein altes Ehepaar um die achtzig betreibt noch immer Milchwirtschaft und kann sich nicht vorstellen, damit einmal aufzuhören. Zurück auf der vielbefahrenen Straße begegnet Reisecker einer jungen Biologin, die mitten im Getöse Schmetterlinge fängt, um ihr Verhalten zu studieren. Das Gasthaus an der Straße, genau auf 2.262 Meter Seehöhe, hat eine ganz besondere Attraktion zu bieten: ein zahmes, kleines Murmeltier namens Moritz, das der Wirt mit Herz und Seele liebt. "Reiseckers Reisen" enden diesmal bei einem Schild, auf dem "Ziel" steht. Gerade hat es wieder ein Radfahrer geschafft, die Großglocknerstraße zu bezwingen.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", "Science Busters -Wer nichts weiß, muss alles glauben" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

