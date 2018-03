Belvedere und Winterpalais: Erfolgreichstes Wochenende in der Geschichte des Museums

Historischer Ansturm von 35.531 Besucherinnen und Besucher auf die Ausstellungsorte des Belvedere

Wien (OTS) - Mit der Eröffnung des vierten Ausstellungsortes des Belvedere, dem Winterpalais - der ehemaligen und ersten Wiener Residenz des Prinzen Eugen von Savoyen in der Himmelpfortgasse -blickt das Belvedere auf das erfolgreichste Wochenende in seiner Geschichte: an den vergangenen drei Tagen stürmten insgesamt 35.531 (Freitag: 10.536, Samstag: 12.039 und Sonntag: 12.956) Besucherinnen und Besucher aus aller Welt die Ausstellungsorte des Museums (Belvedere, Winterpalais und 21er Haus). Allen voran nutzten die Interessierten die Gelegenheit, den neueröffneten Standort während der Tage der Offenen Tür zu besuchen. "Das vergangene Wochenende war eine Sternstunde und ein unglaublicher Erfolg in der Geschichte des Museums! Natürlich galt der Rekordansturm allen voran dem Barockjuwel Winterpalais, das erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und nach 270 Jahren - wie zu Zeiten des berühmten Bauherrn - mit dem Belvedere zusammengeführt wurde. Wir freuen uns natürlich unglaublich über das große Interesse und über den immensen Erfolg dieses ersten Wochenendes nach Eröffnung des Winterpalais, des neuen Museums im Herzen Wiens", bestätigt Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere.

In der Eröffnungsausstellung im Winterpalais, einer barocken Sehenswürdigkeit von internationaler Bedeutung, stehen anlässlich des 350. Geburtstags des Prinzen Eugen von Savoyen am 18. Oktober insbesondere seine Biografie, die Baugeschichte des Palais sowie die militärischen Verdienste des ehemaligen Hausherrn im Fokus. Einerseits werden der persönlicher Werdegang sowie die familiäre Herkunft des Prinzen Eugen veranschaulicht, anderseits gibt der baugeschichtliche Teil Aufschlüsse über das ursprüngliche Aussehen des Palais im Inneren. Ist die Himmelpfortgasse heute eine begehrte Adresse in der Wiener Innenstadt, galt das Viertel zu Zeiten des Prinzen als bürgerlich. Während alteingesessene Familien über Bauten in den besten Lagen nahe der Hofburg verfügten, benötigten Neuankömmlinge viel Glück und Geld, um sich in dieser Nachbarschaft ansiedeln zu können. "Gerade anhand des Winterpalais lässt sich aufgrund der Bau- und Ausstattungsgeschichte der Aufstieg des Prinzen Eugen auf eindrucksvolle Weise nachvollziehen. Ursprünglich als mittelloser Flüchtling 1683 an den Hof der Habsburger gekommen, starb er 1736 als Besitzer von mehreren Schlössern. Es ist die unglaubliche Erfolgsgeschichte eines Selfmademan", führt die Direktorin weiter aus.

Winterpalais

Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien

Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

