Benefizkonzert mit Starpianistin Leonskaja bringt 20.000 Euro für HABIT

Rotary Club Wien-Mozart veranstaltet glanzvollen Klavierabend. Reinerlös der Veranstaltung geht an Menschen mit Behinderung. Mit der Spende werden Klienten sehnlichste Wünsche erfüllt.

Wien (OTS) - Musik verbindet - im Falle des vom Rotary Club Wien-Mozart veranstalteten Benefizkonzerts mit Elisabeth Leonskaja sogar im doppelten Sinne: Mit Stücken klassischer Komponistengrößen wie Mozart, Schumann und Ravel begeisterte die russische Starpianistin vergangen Freitag ihr Publikum. Neben dem musikalischen Vergnügen diente das Konzert auch dem guten Zweck: der Reinerlös des Abends, der sich dank des vollständigen Gagenverzichts der Künstlerin auf 20.000 Euro beläuft, kommt HABIT zugute.

Herzwünsche, die in Erfüllung gehen

Einmal im Leben das Meer sehen. - Menschen mit schweren Behinderungen und hohem basalen Unterstützungsbedarf haben Bedürfnisse und Herzenswünsche wie wir alle. Oft fehlen aber die finanziellen Mitteln dafür. "Jedes Jahr unterstützen wir ein ausgewähltes karitatives Projekt. Aufgrund des großen Erfolgs der Aktion Herzenswünsche im vergangenen Jahr, haben wir uns auch heuer wieder in den Dienst der HABIT Klienten gestellt", betont Hendrik Dekkers, Präsident des Rotary Clubs Wien-Mozart.

Bereits im Vorjahr wurden im Rahmen der Spendenaktion "HB Herzenswünsche" bereits einige kleine und große Wünsche erfüllt:

Angefangen bei einem Elektro-Rollstuhl für eine Klientin, über verschiedene Urlaubsaktionen, bis hin zu einem persönlichen Kennenlernen mit den Rapid-Kickern. Obwohl im vergangenen Jahr bereits Projekte im Gesamtwert von 20.000,- Euro erfüllt wurden, gibt es bei HABIT noch viele Herzenswünsche, die auf Erfüllung warten, erklärt HABIT Geschäftsführer Wolfgang Waldmüller: "Die Anschaffung von dringend benötigten Hilfsmitteln oder die Umsetzung von Freizeitaktivitäten sind oftmals teuer und dies kann weder von unseren Klientinnen und Klienten noch aus den für Pflege und Betreuung gewidmeten Mitteln von HABIT finanziert werden. Im Rahmen der Aktion Herzenswünsche schaffen wir Dank der großzügigen Unterstützung des Rotary Club Wien-Mozart, Glücksmomente, die es in jedem erfüllten Leben geben sollte."

HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam

Das Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam HABIT steht für qualitativ hochwertige Betreuung von Menschen mit schweren Behinderungen. Die MitarbeiterInnen von HABIT begleiten und fördern in 14 Wohngemeinschaften und vier Basalen Tageszentren in Wien und Niederösterreich insgesamt 270 Menschen mit basalem Unterstützungsbedarf in einem normalen und integrierten Lebensumfeld.

Die "Haus der Barmherzigkeit"-Gruppe

Die gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit-Gruppe bietet seit mehr als 135 Jahren schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeit-Betreuung mit mehr Lebensqualität. In fünf Pflegekrankenhäusern bzw. -heimen sowie vierzehn Wohngemeinschaften in Wien und Niederösterreich leben rund 1.300 geriatrische BewohnerInnen und jüngere KlientInnen mit mehrfachen Behinderungen. Neben der bestmöglichen medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Versorgung wird besonderer Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag gelegt.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4722

Rückfragen & Kontakt:

Haus der Barmherzigkeit

Mag. Christian Zwittnig

Leitung PR & Werbung

Tel.: 0664/610 12 16

christian.zwittnig @ hausderbarmherzigkeit.at

www.hausderbarmherzgkeit.at