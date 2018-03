FP-Gudenus: Wien laut französischem Geheimdienst Drehscheibe für islamistische Gotteskrieger!

Wegschauen und bagatellisieren - Ausland macht der Strategie von Bund und Stadt einen Strich durch die Rechnung

Wien (OTS/fpd) - Die Zeitung "Le Monde" enthüllt: Radikale Islamisten besonders aus dem Kaukasus nützen, laut Bericht des französischen Geheimdienstes, Wien als zentralen Ausgangspunkt für ihre Kampf- und Terroreinsätze in Syrien. Wien würde eine noch deutlich wichtigere Rolle für die Dschihadisten spielen als bisher angenommen. Das Ziel der Gotteskrieger: Beseitigung von Machthaber Baschar al-Assad mit allen Mitteln und Errichtung eines islamistischen Staates mit der für uns steinzeitlich anmutenden Scharia als alleinigem Recht.

"Wir Freiheitliche warnen schon seit Jahren vor dieser brandgefährlichen Entwicklung in unserem Land, aber Bund und Stadt haben das Problem bisher schlicht ignoriert", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Was ihn besonders ärgert: "Das Innenministerium verweist immer darauf, dass der Verfassungsschutz potenzielle Terror-Zellen in Wien ohnedies überwacht. Was bringt das? Jeder Ladendieb wird zu Recht festgenommen, aber Menschen, die dazu bereit sind, aus religiösem Fanatismus heraus in den Krieg gegen vermeintlich Ungläubige zu ziehen und diese zu ermorden, bekommen nur eine Aufsicht? Das ist völlig unverantwortlich!"

Gudenus erneuert seine Forderungen: "Sämtliche Nester radikaler Islamisten müssen ausgehoben, Hassprediger und potenzielle Terroristen festgenommen, ausgewiesen und mit einem Einreiseverbot belegt werden! Geldflüsse, die Krieg oder Terror dienen, sind zu unterbinden! Dass Wien für extremistische Islamisten als sicherer Hafen fungiert, gefährdet nicht nur die eigenen Bürger, das schadet uns auch international enorm." (Schluss)

