VP-Juraczka ad Wahlrecht: Regelmäßiges Vertrösten auf den St. Nimmerleinstag

Wien (OTS) - "Vor der Gemeinderatswahl 2010 haben sich die damaligen Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne in einem Notariatsakt zur Umsetzung einer Wahlrechtsreform verpflichtet. 3,5 Jahre danach ist ein neues, faires Wahlrecht in Wien in weite Ferne gerückt, die Grünen sind bei einem zentralen Wahlversprechen umgefallen", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer Reaktion auf den via wien.orf.at kolportierten Streit innerhalb der Koalitionsregierung.

Manfred Juraczka: "100% Macht mit 45% der Stimmen ist anachronistisch. Wir bleiben bei unserer Forderung, dass zukünftig jede Stimme gleich viel wert sein soll. Das hat nichts mit Anlassgesetzgebung, mit Änderungen in der Parteienlandschaft zu tun, wie Klubobmann Rudi Schicker meint, sondern ist einfach eine Frage der Fairness."

"Den regelmäßigen Beteuerungen von Klubobmann David Ellensohn, dass ein gerechteres Wahlrecht kommen wird, schenkt niemand mehr Glauben. Er selber hat ja Vassilakous Unterschrift unter dem Notariatsakt als "nicht bindend" abgetan. Und wenn zu diesem zentralen Thema nicht einmal Gespräche mit der Opposition stattfinden dürfen, da dies bereits als Koalitionsbruch ausgelegt werden könnte, dann erkennt man deutlich, welche politische Unkultur in Wien bereits Platz gegriffen hat", so Juraczka abschließend.

