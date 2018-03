AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA: Grenzüberschreitender Onlinehandel birgt Risiken

Informationsveranstaltungen zu rechtlichen Rahmenbedingungen für Webshops auf dem deutschen Markt in Linz und Wien

Wien (OTS/PWK732) - Viele österreichische Jungunternehmer aber auch Handelsunternehmen, denen Umsatzvolumen verloren geht, entschließen sich zur Eröffnung eines Webshops und erhoffen sich im EU-Binnenmarkt steigende Umsätze aus anderen EU-Staaten und hier insbesondere Deutschland. "Aber nahezu täglich muss eines dieser Unternehmen bemerken, dass der grenzenlose Binnenmarkt für den Onlinehandel -besonders dann, wenn er an Endkunden geht - noch viele Fallstricke bereit hält und eine Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen zu Gesetzesverstößen führt, die häufig Strafen und Klagen nach sich ziehen", warnt Hans Kausl, österreichischer Wirtschaftsdelegierter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Berlin (Deutschland). Eine Aufzählung der "Fettnäpfchen" sprengt den Rahmen einer kurzen Darstellung, dazu zählen - abgesehen vom Urheberrecht - auch Bereiche, die in vielen EU-Staaten unterschiedlich geregelt sind, wie Konsumentenschutz, Wettbewerbsrecht, Recyclingerfordernisse, Registrierungen und Datenschutz.

Alle diese Themen müssen bei einem EU-weit agierenden Onlineshop nicht nur der österreichischen Rechtslage entsprechen, sondern für jedes der Zielländer eigens überprüft werden. Kausl: "Da auf diesem Sektor ein großes Wissensdefizit österreichischer Unternehmen besteht, veranstaltet das AußenwirtschaftsCenter Berlin gemeinsam mit der WKÖ erstmals am 13. November in Linz bzw. am 14. November 2013 in Wien je ein Fachforum zu den Rechtsfragen im Onlinehandel mit Deutschland, dem größten Zielland unserer Exporte in die EU."

Foren der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA: "Deutschland - Rechtliche Rahmenbedingungen für Webshops -Wichtige Aspekte für österreichische Onlinehändler auf dem deutschen Markt"

Linz, 13. November 2013, 13:00 bis 18:00 Uhr

Wien, 14. November 2013, 8:30 bis 14:00 Uhr

Im Rahmen dieser fünfstündigen Fachforen werden die wichtigsten Themenbereiche von Experten erläutert. Interessierte können sich somit einen guten Überblick über die deutschen Bestimmungen/rechtlichen Regelungen für Webshops verschaffen. Daneben wird der Fachreport "Rahmenbedingungen für österreichische Online-Händler auf dem deutschen Markt" vorgestellt. Der brandaktuelle Fachreport soll Anhaltspunkte geben und Hilfestellungen bieten.

Diese Veranstaltungen werden im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Wirtschaftskammer Österreich, gefördert. Die Teilnahme für Kammermitglieder ist kostenlos, Nichtmitglieder haben eine Gebühr von EUR 50 (exkl. USt.) zu entrichten. (BS)

