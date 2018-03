Wienerberg: 1. EURO PLAZA Business Breakfast wurde zu großem Erfolg

20 Unternehmen folgten der Einladung von MSD, Kapsch Group, PORR AG, STRAUSS & PARTNER und PORREAL

Wien (OTS) - Das EURO PLAZA am Wienerberg ist der Standort von vielen lokalen und internationalen Firmen in Österreich, von dem aus erfolgreich Business betrieben wird. Aktuell sind hier rund 60 Unternehmen vertreten, darunter zahlreiche der bekanntesten multi-nationalen Konzerne - und es werden stetig mehr. Heute, Montag, wurde zum 1. EURO PLAZA Business Breakfast in die Räumlichkeiten von MSD in Österreich geladen. Der Einladung von MSD-Geschäftsführerin Mag.a Gabriele Grom, Dr. Kari Kapsch, Chief Operating Officer der Kapsch Group, PORR-Generaldirektor Ing. Karl-Heinz Strauss, DI Claus Stadler, Geschäftsführer von STRAUSS & PARTNER, sowie PORREAL-Geschäftsführer Ing. Mag. Gerhard Haumer folgten die GeschäftsführerInnen und Vorstände von 20 der im Cluster vertretenen Unternehmen.

"Wir wollen mit dem EURO PLAZA Business Breakfast eine Branchen übergreifende Plattform der Unternehmen vor Ort schaffen. Letztlich geht es darum, die wirtschafts-, arbeitsmarkt- und industriepolitische Bedeutung der Unternehmen im 'Grätzl' für Wien zu unterstreichen. Der Startschuss dazu ist heute gefallen", zeigten sich die InitiatorInnen im Anschluss an die Veranstaltung vom Erfolg überzeugt.

Das EURO PLAZA am Wienerberg

Das EURO PLAZA war Wiens erster Office Park. Heute ist er das größte und erfolgreichste Projekt dieser Art. Seine vielfältige Infrastruktur, sein maßgeschneidertes Serviceangebot, repräsentatives Ambiente, durchdachter Komfort, modernste Gebäudeausstattung und nicht zuletzt seine perfekte Lage schaffen ein Umfeld für Business auf höchstem Niveau. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Zwischen November 2013 und Sommer 2014 wird die neue Bauphase 5 fertiggestellt. Bereits jetzt sind die rund 36.000 m2 Bruttogeschossfläche zu mehr als 50 Prozent vermietet.

MSD weltweit für die Gesundheit

MSD ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen und eine Unternehmensgruppe der weltweit agierenden Merck & Co., Inc. mit Hauptsitz in Whitehouse Station, New Jersey, USA. Über unsere Medikamente, Impfstoffe, biologischen Therapeutika sowie Pflege- und Tiergesundheitsprodukte arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. In 140 Ländern bieten wir breit angelegte Lösungen für das Gesundheitswesen an. Wir setzen uns durch umfangreiche Initiativen, Programme und Partnerschaften gezielt dafür ein, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. In Österreich ist MSD seit 1971 präsent.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Eipeldauer

E-Mail: michael.eipeldauer @ merck.com

Telefon: +43 (0)1 260 44 - 253