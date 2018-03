Grafenegg 2014: Konzertprogramm heute in Wien vorgestellt

Wien (OTS) - Rudolf Buchbinder präsentierte heute in Wien das Programm für Grafenegg 2014. Beginnend mit der Sommernachtsgala am 19./20. Juni, ist Grafenegg drei Monate lang Schauplatz hochkarätiger Konzertprogramme. Als Composer in Residence prägt der deutsche Komponist und Klarinettist Jörg Widmann entscheidend das Programm. Gemeinsam mit dem European Union Youth Orchestra wird 2014 der European Music Campus gegründet.

Höhepunkt der Saison ist das von 14. August bis 07. September stattfindende Grafenegg Festival mit internationalen Orchestern, Solisten und Dirigenten. Im Zentrum des künstlerischen Programms stehen Orchesterkonzerte, u. a. mit den Wiener Philharmonikern unter Gustavo Dudamel, dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter Andris Nelsons, dem London Symphony Orchestra unter Sir Antonio Pappano sowie dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada. Als Solisten treten u. a. Kate Royal, Daniela Fally, Bejun Mehta, Klaus Florian Vogt, Patricia Petibon im Wolkenturm und im Auditorium auf. Das Grafenegg Festival 2014 wird wesentlich vom OEuvre Jörg Widmanns geprägt. Mit seinem Vortrag 'Schöne Stellen - Betrachtungen über die Musik der Gegenwart und der Vergangenheit' und seiner Eröffnungsfanfare für Bläserensemble wird das Festival am 14. August 2014 eröffnet. In Grafenegg präsentiert sich der Composer in Residence 2014 in all seinen künstlerischen Facetten: Als Komponist von Kammermusik und symphonischen Werken, als Solist und Kammermusiker, sowie als Vortragender, Musikvermittler und Leiter des Workshops 'Ink Still Wet'. Insgesamt werden acht Werke von Jörg Widmann im Rahmen des Grafenegg Festivals zu hören sein. u. a. die Uraufführung der Auftragskomposition 'Babylonische Suite' unter der musikalischen Leitung von Kent Nagano.

Eine neue, intensive Form der Partnerschaft gehen Grafenegg und das European Union Youth Orchestra (EUYO) ein: 2014 setzen das offizielle Jugendorchester der Europäischen Union und Grafenegg gemeinsam den Startschuss für den ersten European Music Campus, der musikalische Exzellenzförderung und einen gesamteuropäischen Diskurs nach Grafenegg bringen wird. Im Sinne einer 'Denk-Werkstatt' werden junge Musiker aus allen EU-Ländern, sowie Teilnehmer aus nicht-künstlerischen Bereichen (Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft etc.) zusammen kommen, um mit Musik, Kultur und Diskussion die Ideale eines vereinten Europas neu zu beleben und weiter zu entwickeln.

Schon vor dem Festival werden im Rahmen der Sommerkonzerte abwechslungsreiche Konzertprogramme von 28. Juni bis 09. August geboten.

