ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom U17-WM-Match Argentinien - Österreich

Am 22. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 22. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Match Argentinien -Österreich bei der U17-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten um 17.45 Uhr, ein Blick hinter die Kulissen des Erzbergrodeo um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Beachvolleyball-World-Tour in Sao Paulo um 21.15 Uhr, vom Hawaii-Ironman um 21.45 Uhr und von Tag vier bei der Crocodile Trophy um 23.10 Uhr sowie ein "Sport-Bild" mit Handball, Leichtathletik, Volleyball, Eishockey, Fußball, Motorsport, Kraftsport und Rugby um 22.15 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 und 22.45 Uhr.

Nach dem 2:2 im Auftaktmatch gegen Kanada trifft Österreichs U17-Nachwuchsteam in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den weiteren Gruppenspielen auf Argentinien und den Iran (25. Oktober, live ab 17.45 Uhr aus Al Ain in ORF SPORT +). "Es ist eine leichte Enttäuschung da, aber letztendlich ist das Remis gerecht. Beide Teams hatten ihre Chancen auf den Sieg. Nach dem Rückstand hat das Team Moral bewiesen und sich zurückgekämpft. Jetzt gilt es, für die Partie gegen Argentinien am Dienstag so schnell wie möglich zu regenerieren. Es sind noch sechs Punkte zu vergeben", sagte U17-Teamchef Hermann Stadler nach dem ersten Spiel. Kommentator ist Dietmar Wolff.

In diesem Special blickt ORF SPORT + hinter die Kulissen des Erzbergrodeo. Der britische Husaberg-Werksfahrer Graham Jarvis holte sich 2013 seinen lang ersehnten Sieg beim härtesten Enduro-Event der Motorrad-Offroadszene, dem Red Bull Hare Scramble. Von 500 gestarteten Teilnehmern erreichen ganze 14 Fahrer aus sieben Nationen nach vier Stunden Schinderei am Berg aus Eisen das Ziel in der Erzbergrodeo-Arena.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 21. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at