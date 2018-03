FPÖ-Leyroutz: FPÖ für umgehende Verkleinerung des Stadtsenates in Klagenfurt

Klagenfurt (OTS) - Um dem Steuerzahler Geld zu ersparen und die öffentliche Verwaltung effizienter zu gestalten, haben sich die Freiheitlichen immer klar für eine Verkleinerung der politischen Gremien ausgesprochen. Darauf macht heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, aufmerksam. Die Freiheitlichen haben deshalb auch bereits erstmals in der 28. Legislaturperiode (ab 1999) einen entsprechenden Antrag im Kärntner Landtag eingebracht. Über drei Legislaturperioden hinweg haben SPÖ und ÖVP ihre Zustimmung zur freiheitlichen Forderung verweigert, obwohl immer wieder neue Anträge gestellt wurden.

"Für uns ist klar, dass wir auch in dieser Legislaturperiode die Forderung auf eine Änderung der allgemeinen Gemeindeordnung und des Klagenfurter Stadtrechtes einbringen werden. Dies geschieht in der nächsten Landtagssitzung", kündigte Leyroutz an. "Die Anzahl der Gemeinderäte und Stadträte ist auf ein verhältnismäßiges und in der Öffentlichkeit vertretbares Maß zu reduzieren", schließt Leyroutz.

