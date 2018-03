VP-Stiftner: Park-and-Ride Plätze in Wien noch immer Mangelware

Wien (OTS) - "Die Forcierung von neuen Park-and-Ride Plätzen unter anderem in der Spittelau oder in Liesing ist zwar zu begrüßen, doch diese Vorhaben alleine werden wohl zu wenig sein um mit dem Pendleraufkommen in Wien ordnungsgemäß umzugehen und eine Entlastung herbeizuführen", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in Reaktion auf die heutige Berichterstattung auf wien.orf.at.

"Es ist offensichtlich, dass im Zuge der unkoordinierten und undemokratischen Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung die eigentlich erforderlichen Begleitmaßnahmen komplett ausgeblieben sind. Ein ausgereiftes Konzept für die Verkehrspolitik in Wien fehlt noch immer. Wo bleiben die dringend notwendigen Initiativen für ein ausgewogenes System der Parkraumbewirtschaftung, für eine grundlegende Attraktivierung der Öffentlichen Verkehrsmittel sowie eine adäquate Anzahl an günstigen Park-and-Ride Plätzen?", so Stiftner abschließend.

