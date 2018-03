Stronach/Köfer/Theuermann: Landesregierung setzt wichtige Team Stronach-Forderung um

Endlich Bekenntnis der Landesregierung zur Einführung einer unabhängigen Opferschutzkommission

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Als Beweis dafür, dass sich "politischer Einsatz und Beharrlichkeit doch auszahlen" sehen Landesrat Gerhard Köfer und die stv. Klubobfrau des Team Stronach im Kärntner Landtag, Isabella Theuermann, die Einführung der Opferschutzkommission, die in der morgigen Regierungssitzung beschlossen werden soll. Das Team Stronach hat bereits vor Monaten im Landtag eine solche gefordert und auch umfassende Anträge dafür eingebracht.

"Es ist sehr begrüßenswert, wenn die SPÖ-Sozialreferentin endlich die guten und sachlichen Vorschläge und Forderungen des Team Stronach aufgreift und deren Umsetzung einleitet", so Köfer. Theuermann verlangt im Zuge der Einsetzung der Kommission weitere notwendige Änderungen: "Der Aspekt, dass die Kinder- und Jugendanwaltschaft als unabhängige Anlaufstelle fungieren soll, ist kritisch zu hinterfragen: Hierbei geht es vor allem um Verjährungen und Ähnliches. Es braucht in Zukunft eine psychosoziale und eine juristische Begleitung. Die psychosoziale Abklärung ist wichtig für die Opferschonung in den Gesprächen, um möglichst eine sekundäre Traumatisierung zu vermeiden. Der juristische Hintergrund hat ebenfalls eine große Bedeutung: Gewaltvorfälle, die noch nicht verjährt sind, sollen dem regulativen Strafrechtssystem zugeführt werden, hier hätten die Opfer ihren gesetzlichen Anspruch auf Prozessbegleitung nach der Strafprozessordnung."

