Ausstellung "reise.stoff" im Palais Niederösterreich in Wien eröffnet

Künstler präsentieren Werke aus Niederösterreich und Rumänien

St. Pölten (OTS/NLK) - In den Räumlichkeiten des Palais Niederösterreich in Wien eröffnete ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzender Mag. Klaus Schneeberger kürzlich die ecoart-Ausstellung "reise.stoff". Die Werkschau rumänischer und niederösterreichischer Kunstschaffender zeigt neben Fotografien der beiden rumänischen Künstler Nicolae Alexa und Dumitru Oboroc auch Malerei, Objektkeramik und Textilkunst der niederösterreichischen Kunstschaffenden Lisa Wolf, Ellen Schwendinger und Andrea Kalteis. "Die Werke der Künstler sind beeinflusst durch Inspirationen, die sich aus Auslandsaufenthalten ergeben, durch persönliche Erlebnisse oder durch Arbeitsweisen", so Schneeberger.

Während der in Bichigui geborene Rumäne Nicolae Alexa verschiedene Silhouetten von Menschen fotografiert und darin das farbliche Verschmelzen, die Auflösung der Umrisse, das Diffuse und Flüchtige thematisiert, zeigt Dumitru Oboroc, geboren in Moldau, die Fotoserie 'Planking Art'. Indische Einflüsse wie die optische Farbenpracht und der ornamentale Formenreichtum finden sich in den Bildwerken von Andrea Kalteis und Lisa Wolf. Ihre Reisen führten sie oftmals auch nach Asien, wobei sie diese Eindrücke nunmehr in ihrem Schaffen verarbeiten. Ellen Schwendinger versucht in ihren keramischen Arbeiten die "Sprache der Dinge" zu erforschen.

Seit mehr als 15 Jahren lädt die Wirtschaftsagentur ecoplus Künstlerinnen und Künstler aus Niederösterreich und den osteuropäischen Ländern ein, ihre Werke in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsagentur im Palais Niederösterreich zu präsentieren. Als Ort der Begegnung fördern die ecoart-Veranstaltungen den gedanklichen Austausch und ermöglichen die Kommunikation über Kunst und Kultur. Die ecoart-Ausstellung "reise.stoff" ist bis 28. Februar 2014 jeweils von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie an Freitagen von 8.30 bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten der ecoplus im Palais NÖ, 1010 Wien, Herrengasse 13, zu sehen.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, www.ecoplus.at, www.ecoart.at und www.kunstnet.at/ecoart.

