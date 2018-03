Amnesty International lädt ein zum PRESSEFRÜHSTÜCK: EU, ASYL und MIGRATION im Vorfeld des European Council Meeting

am 22. Oktober 2013

von 9:00-10:00 Uhr

im Austria Trend Hotel Ananas

Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Wien

Mit den dramatischen Todesfällen vor der Küste von Lampedusa wurde der Umgang mit Flüchtlingen vor den Toren Europas ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.

Die Forderung nach einem gemeinsamen Asylsystem für Europa wird langsam lauter. Doch wie würde dieses nach menschenrechtlichen Standards aussehen? Welche unterschiedlichen Konzepte zur Aufnahme von Flüchtlingen gibt es in den einzelnen Ländern - wo funktionieren sie, und wo versagen sie?

Die Amnesty DirektorInnen oder GeneralsekretärInnen aus den unterschiedlichsten europäischen Ländern befinden sich anlässlich des jährlichen European Directors Meeting in Wien. Sie werden Einblicke und Lösungsansätze auf Asylfragen in ihren Herkunftsländern geben und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme an konkreten Punkten wie zum Beispiel der sozialen Versorgung, der Integration und dem Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber aufzeigen.

Nach einem kurzen Input stehen für Ihre Fragen und Antworten zur Verfügung:

Heinz Patzelt, Österreich

Elias Anagnostopoulos, Griechenland

Frank Johansson, Finnland

Karen Moeskops, Belgien

Murat Cekic, Türkei

Nicolas Beger, Europadirektor

Wir würden uns freuen, Sie beim Pressefrühstück in englischer Sprache begrüßen zu dürfen.

