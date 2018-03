Informationen des FMMI zur 4. KV-Verhandlungsrunde: Fakten, die auch laute Demonstrationen nicht übertönen können

Wien (OTS) - Morgen, Dienstag, gehen der FMMI und die Gewerkschaften in die vierte KV-Runde. Die Begleitmusik ist schrill: Die Gewerkschafter versuchen die Verhandler der Maschinenbauer unmittelbar vor dieser Runde durch Betriebsversammlungen und Demonstrationen bei deren Betrieben persönlich einzuschüchtern. Die Mitarbeiter in den Betrieben werden mit Falschmeldungen verunsichert. Der FMMI appelliert an die Gewerkschaften, anstelle von Drohgebärden Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und sich mit der Realität in den Betrieben auseinanderzusetzen.

Seit der Vorwoche organisieren PRO-GE und GPA-djp Betriebsversammlungen in ausgewählten Betrieben der Maschinen & Metallwaren Industrie. Heute werden Demonstrationszüge zu den Firmen der beiden KV-Verhandler und des Obmanns des FMMI veranstaltet. Betriebsräte und Funktionäre aus ganz Österreich werden mobilisiert, um Druck auf die Repräsentanten des Fachverbands zu machen.

"Wir sind die Machtdemonstrationen der Gewerkschaften gewohnt, akzeptabel finde ich sie in dieser persönlichen Form nicht", meint FMMI-Obmann Knill. "Es ist völlig in Ordnung, dass Betriebsversammlungen abgehalten werden, um die Belegschaft über ihren Standpunkt zu informieren. Die Gewerkschafter können auch gerne Beitrittsformulare und Broschüren zur Mitgliederwerbung verteilen. Aber es werden uns Dinge unterstellt, die wir nie gesagt haben. Und dass unsere Verhandler, die ehrenamtlich die Zukunft der Branche verhandeln, jetzt persönlich bei ihren Betrieben unter Druck gesetzt werden, ist letztklassig und bricht mit jeder Tradition der Sozialpartnerschaft. Wir rufen die Gewerkschaften auf, gemeinsam vernünftige Lösungen am Verhandlungstisch zu diskutieren, im Sinne der Branche und für sichere Arbeitsplätze."

Mythen & Fakten

- Zum Vorwurf, dass die Überstundenzuschläge wegfallen sollen, erklärt der FMMI-Obmann, dass extreme Auftragsschwankungen und Unterauslastung heute eines der größten Probleme der Branche sind. Der Fachverband hat deshalb ein Zeitkontomodell entwickelt, das Konjunkturhochs intelligent nutzt, um Ausgleichsstunden innerhalb eines in den Betrieben zu vereinbarenden Rahmens anzusammeln. Diese können die Arbeitnehmer ohne Lohneinbußen abbauen, wenn es zu wenig Arbeit gibt. Dazu soll das bestehende, im KV bereits geregelte, Bandbreiten-Modell besser genutzt werden. Die Normalarbeitszeit soll nicht angehoben werden, Überstundenzuschläge werden natürlich weiterhin bezahlt. Das Zeitkonto ist so auch als Kündigungsschutz konzipiert und ermöglicht es den Unternehmen, trotz unberechenbarer Konjunktur mit einem hohen Mitarbeiterstand zu arbeiten.

- Zur Mindestlohndebatte hält der FMMI fest, dass das kein Thema der Branche ist. Die KV-Einstiegsgehälter liegen mit Euro 1.636,- brutto schon weit darüber und auch deutlich über jenen anderer Branchen. Diese niedrigste Einstufung betrifft weniger als 1 % aller Beschäftigten der Branche. Zum Vergleich: Angestellte im Metallgewerbe steigen mit Euro 1.251,- ein.

Die durchschnittlichen Monatslöhne der MMI liegen bei rund 2.700,-Euro, Angestellte verdienen rund Euro 4.000,-. Die Überzahlung in der MMI beträgt durchschnittlich rund 20 %. Aufgrund des hohen Lohn- und Gehaltsniveaus der 120.000 Beschäftigten der Branche wirken sich Erhöhungen der Ist-Löhne massiv aus. Die vom FMMI angebotene Erhöhung um 2 % würde über 170 Millionen Euro zusätzlich kosten.

- Inflation & Kaufkraft: Die Branche rechnet für 2013 mit über 280 Millionen Euro an Ertragsausfällen aufgrund sinkender Aufträge. Umso weniger kann der FMMI daher das beliebte Killerargument "Kaufkraft" als Grund für eine überzogene Lohnrunde gelten lassen. Aufgrund der hohen Steuern und Lohnnebenkosten verdient vor allem der Staat, während dem Arbeitnehmer im Durchschnitt weniger als die Hälfte übrig bleibt. Hingegen müssen die Betriebe für jeden Euro, den sie ihren Mitarbeitern mehr bezahlen, noch einmal 1,50 Euro an den Staat abliefern.

"Das muss ja auch erwirtschaftet werden können - und danach sieht es angesichts unserer Auftragslage und der negativen Produktivität momentan nicht aus", so Knill und ergänzt: "Würde man heute den KV nach der traditionellen Benya-Formel berechnen und dabei die September-Inflationsrate anlegen, käme man auf eine rechnerische Erhöhung um 1,6 %. Nimmt man die Jahresinflationsprognose, ergäbe die Erhöhung nach Benya 1,9 %. Die Forderungen der Gewerkschaften würden Erhöhungen von bis zu 6 % bedeuten. Das wäre ein Bärendienst an den Arbeitnehmern, der zwangsläufig unzählige Arbeitsplätze kosten würde - und das in Zeiten der höchsten Arbeitslosenquote seit Jahren. Die Gewerkschaften sind offenkundig auf diesem Auge blind."

Knill sieht daher die Demonstrationszüge und Betriebsversammlungen auch als Gelegenheit für die Arbeitgeber, den Teilnehmern die Ziele und Verhandlungsinhalte des FMMI auseinanderzusetzen. Er erinnert daran, dass die Unternehmen mit nie dagewesenen Konjunkturschwankungen, sinkenden Aufträgen und niedrigeren Erträgen kämpfen. Eine schwierige Ausgangslage, wenn es angesichts der erschreckenden Beschäftigungsentwicklung in Österreich vor allem darum gehen muss, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen.

"Die Gewerkschafter haben bei der Interpretation unseres Beschäftigungssicherungspakets viel Phantasie bewiesen und Unterstellungen produziert. Es wäre Zeit, dass sie sich dafür einsetzen, gemeinsam mit uns Lösungen für unsere Branche zu entwickeln. Bisher habe ich keinen Vorschlag gehört, wie sie Jobs sichern wollen. Das bleibt offenbar uns überlassen", so Knill.

Der Fachverband der MASCHINEN & METALLWAREN Industrie ist die gesamtösterreichische Vertretung aller Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau und Metallwaren, die im Jahr 2012 gemeinsam einen Produktionswert von 34,6 Milliarden Euro erwirtschafteten. Die mittelständisch strukturierte Branche stellt mit über 1.200 Unternehmen und rund 120.000 Beschäftigten das Rückgrat der industriellen Beschäftigung in Österreich dar. Oberstes Ziel des Fachverbandes ist die Mitwirkung an der Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenbranche im internationalen Wettbewerb und Arbeitsplätze zu sichern.

