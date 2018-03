Erdäpfel-Feldtag zeigt neueste Entwicklungen im Stärkekartoffelbau

Mehr als 2.000 Interessierte überzeugten sich von Professionalisierung der Branche

St. Pölten/Rohrenreith (OTS) - Der Erdäpfel-Feldtag in Rohrenreith bei Zwettl bot dem Fachpublikum Vorführungen neuester Rode- und Legetechniken, die Ausstellung von Maschinen rund um den Erdäpfelbau und die Möglichkeit, sich über aktuelle pflanzenbauliche Themen zu informieren. Der Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Hermann Schultes, zeigte sich begeistert von den vielen Innovationen in der Stärkekartoffel-Branche: "Unsere Produzenten arbeiten insgesamt auf einem hohen Niveau. Ein Feldtag für Praktiker ist eine gute Gelegenheit, sich über neueste technische Entwicklungen zu informieren und sich mit Berufskollegen auszutauschen."

Der Obmann des Verbands Österreichischer Stärkekartoffelproduzenten, Alfred Sturm, wies auf die Bedeutung des Stärkekartoffelanbaus für die Landwirtschaft hin: "Für viele Betriebe - gerade im Waldviertel - hat diese Sparte einen wichtigen Anteil am Betriebseinkommen. In den letzten Jahren wurde gerade in unserer Sparte sehr viel Wert auf Professionalisierung gelegt. Das betrifft das Pflanzgut, die Kulturführung und die Technik. Dadurch sind wir gut für die Zukunft gerüstet. Auch wenn das heurige Erntejahr aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse keine Spitzenerträge hervorbrachte, ist die Branche insgesamt gut aufgestellt."

"Als langjähriger Partner der österreichischen Stärkekartoffelbauern hat die Agrana am Standort Gmünd in den letzten Jahren viel in die Weiterentwicklung ihrer Produkte investiert, um als vergleichsweise kleiner Anbieter neue Marktchancen zu nutzen. Damit hat sich Agrana als Erzeuger von Spezialstärken in Europa etabliert", so Geschäftsführer Josef Granner.

Bürgermeister Johann Hofbauer freute sich über die Fachveranstaltung: "Die Marktgemeinde Großgöttfritz ist stolz darauf, dass der Erdäpfel-Feldtag mit Rohrenreith in der stärksten Erdäpfelbau-Ortschaft des Waldviertels und somit in unserer Gemeinde Großgöttfritz stattfindet."

Das Ende der Marktordnung 2012 für den Stärkekartoffelanbau in Österreich und der damit verbundene Wegfall der gekoppelten Zahlungen haben für die Branche eine große Herausforderung im europäischen Markt bedeutet. Für die Zukunft sind Ertragssteigerungen sowie Effizienzverbesserungen für Produzenten und Verarbeiter notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der Stärkekartoffel zu erhalten. Mit der Veranstaltung in Rohrenreith zeigten Produzenten und Verarbeiter die neuesten Trends betreffend Kartoffeltechnik sowie -produktion auf und setzen damit einen weiteren Schritt in eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft.

