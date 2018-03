Studierende können Forschungsreise nach China gewinnen: Huawei startet "Smartphone Video Competition"

Wien (OTS) - Huawei, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie, startet eine "Smartphone Video Competition" für Studierende von österreichischen Studienrichtungen. Die Produzenten der fünf besten Videos zum Thema werden mit einer Forschungsreise nach China belohnt.

Die von Huawei gegründete Initiative "Huawei University" (www.huawei-university.at) hat sich in Österreich zum Ziel gesetzt, in Forschung und Bildungsprojekte zu investieren und benachteiligte Studenten zu unterstützen. Dafür wurden bereits das "Huawei Stipendium" und der "Huawei Sozialfonds" gegründet. Diese beiden erfolgreichen Initiativen werden nun um eine dritte ergänzt: die Smartphone Video Competition.

Der Wettbewerb richtet sich an Studierende österreichischer Universitäten und Fachhochschulen, deren Studienschwerpunkte auf Kommunikation und Technologie liegen. Studierende anderer Fachrichtungen sind ebenfalls eingeladen mitzumachen, solange ein überdurchschnittliches Interesse für Kommunikationstechnologie vorhanden ist. Die Einreichfrist endet am 17. Jänner 2014, bis dahin können sämtliche Beiträge über das Teilnahmeformular auf www.huawei-university.at eingereicht werden.

Den Gewinnern der Competition winkt auf Einladung von Huawei eine kostenlose Bildungsreise nach China, die im Februar 2014 stattfinden wird.

Die Zukunft der Kommunikationstechnologie

Huawei ist einer der führenden Anbieter für Telekommunikationslösungen, beschäftigt weltweit knapp 150.000 Menschen, davon rund 44 Prozent in der Forschung und Entwicklung. Das Thema des Forschungswettbewerbs lautet "Informations- und Kommunikationstechnologie in unserer Zukunft" und soll von Studenten in Form eines Videos erarbeitet werden. Welche Art von Video eingereicht wird, bleibt abgesehen vom Thema und den rechtlichen Rahmenbedingungen den Studierenden überlassen - der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Teil des Bildungstrips nach China ist neben der Besichtigung verschiedener Städte auch ein intensiver Einblick in die Abläufe der Unternehmenszentrale von Huawei. "Für technikaffine Studenten ist sowohl die Aufgabenstellung als auch der Preis sicher sehr interessant, und wir erhalten im Gegenzug kreative Eindrücke von der Technologie und der Gesellschaft von morgen", erklärt Günter Haberler, Vice President Huawei Österreich.

Die Jury, bestehend aus Vertretern von Huawei, Filmexperten, Vertretern von Institutionen und der Telekommunikationsbranche, wird sämtliche Beiträge bewerten und fünf Gewinner küren.

Nähere Informationen finden sich auf der Website www.huawei-university.at und auf Facebook www.facebook.com/huaweiuniaustria

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 150 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte.

2012 erwirtschaftete Huawei einen Umsatz in Höhe von 35,4 Mrd. US $. Huawei beschäftigt über 150.000 Mitarbeiter weltweit, von denen 44% im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2006 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich 100 Mitarbeiter.

