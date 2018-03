Die Lotterie INTERLOT - eine einzigartige Chance, für nicht einmal 2 Dollar eine Wohnung zu gewinnen!

London (ots/PRNewswire) - Überall auf der Welt nehmen Menschen an Lotterien teil - zum Spass und in der Hoffnung, ein Los zu ziehen, nach dem nichts mehr so ist wie zuvor. Es ist eine kleine Investition, die unterhaltsam ist und zu Reichtum führen könnte, der das Leben des Gewinners und seiner Familie für immer verändert. Vielleicht winkt Ihnen sogar ewiger Urlaub!

INTERLOT bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, im Rahmen der Lotterie "Golden Key" für weniger als 2 Dollar eine Wohnung zu gewinnen. Die Lotterie wurde 1997 gegründet; seitdem wurden mehr als 970 Wohnungen verlost, die vielen Familien zu finanzieller Sicherheit verholfen haben.

INTERLOT führt seine Geschäfte im Geiste der sozialen Verantwortung und spendet einen Teil seiner Gewinne an Wohlfahrtsprojekte oder Schulen.

In der Lotterie "Russian Troika" sind die Gewinnchancen sehr hoch:

Jedes zweite Los kann ein Gewinn sein. Die Teilnehmer können einen Jackpot gewinnen oder Gutschriften auf ihr persönliches Konto erhalten, die sie auf neue Lose verwenden oder an Freunde verschenken können.

Teilnehmern, die nach dem Besonderen suchen und gerne spielen, könnte "Royal Card" gefallen; dort können sie aus einer Kombination von Spielkarten ein eigenes Los zusammenstellen.

Informationen zu INTERLOT

Die Aktivitäten der INTERLOT Lottery Company wurden 2006 international ausgezeichnet - die Lotterie erhielt den Mitgliedschaftsstatus in der World Lottery Association; ein Jahr zuvor war sie bereits Mitglied bei der European Lotteries Association geworden.

