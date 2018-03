kika/Leiner unterstützt die Make-A-Wish Foundation

Wien (OTS) - Mit einer österreichweiten Verkaufsaktion setzt sich die kika/Leiner Unternehmensgruppe für Make-A-Wish Österreich ein. Durch den Verkauf eines weihnachtlichen Bastel-Sets in allen 50 Einrichtungshäusern soll eine möglichst hohe Spendensumme akquiriert werden.

Ab Mitte Oktober kann in allen 32 kika und 18 Leiner Häuser ein Kinder-Bastelset für Weihnachtsanhänger zum Preis von 1,99 Euro käuflich erworben werden. Davon geht jeweils ein Euro an die Make-A-Wish Foundation. Der Aufruf zu dieser Charity-Aktion wird österreichweit auf den kika/Leiner Prospekten sowie am POS kommuniziert. Damit sollen möglichst viele KundInnen animiert werden, an der Aktion zum Guten Zweck teilzunehmen.

Die kika/Leiner Gruppe unterstützt als sozial engagiertes Unternehmen schon seit vielen Jahren wohltätige Organisationen. Mit der Beteiligung an diversen Projekten und Spendensammel-Aktionen versucht kika/Leiner auf diesem Weg benachteiligte Menschen, insbesondere Kinder, zu helfen. "Als österreichisches Traditionsunternehmen sehen wir es als unsere Verpflichtung, soziale Verantwortung zu übernehmen", so Paul Koch, Geschäftsführer der kika/Leiner Gruppe.

Die Make-A-Wish Foundation Österreich ist seit 13 Jahren aktiv und erfüllt Herzenswünsche schwer kranker Kinder zwischen 3 und 18 Jahren. Jahr für Jahr werden in Österreich rund einhundert Kinderwünsche erfüllt. Damit trägt Make-A-Wish dazu bei, Kinder für einen Moment Ihre Krankheit vergessen zu lassen.

