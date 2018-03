Komplexe Daten und Informationen professionell visualisieren / Intensivseminar schafft praktisches Know-how

Ob Diagramme, Schautafeln oder Statistiken: Gute Kommunikation setzt komplexe Themen oder umfangreiches Zahlenmaterial in ansprechende visuelle Inhalte um. Wer anspruchsvolle Infografiken selbst erstellen möchte oder andere für die Erstellung richtig briefen will, kann das Know-how jetzt von einem Experten der dpa-Infografik erlernen. Der Media Workshop "Intensivkurs Infografik: Konzeption und Realisation komplexer visueller Informationen" findet am 21. und 22. November 2013 in Hamburg statt.

Referent Dr. Raimar Heber ist Art Direktor bei der dpa-infografik in Berlin. In dem zweitägigen Media Workshop zeigt er den maximal zwölf Teilnehmern, wie sie das Tool der Informationsgrafik effizient in der Kommunikation einsetzen. "Die Teilnehmer lernen, aufwendige Grafiken vorausschauend zu planen und auf einem hohen Effizienz-Niveau zu argumentieren", sagt Heber.

Er vermittelt auch, wie man kreative Blockaden gekonnt überbrückt, mit sperrigen Datensätzen umgeht und das Rohmaterial effizient sichtet. Es ist Heber wichtig, dass alle Teilnehmer praktisches Wissen für ihren Berufsalltag mitnehmen: "Das besondere an dem Seminar ist, dass es aus der Praxis für die Praxis gestaltet ist:

Vollgepackt mit wichtigen Tipps und konkreten Hilfen."

Die Teilnehmer sollten erste Erfahrungen in der visuellen Vermittlung von komplexen Informationen besitzen. Kenntnis von Grafikprogrammen erleichtern zwar das Arbeiten, sind aber keine Voraussetzung für diesen Kurs. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter:

Über den Referenten:

Dr. Raimar Heber (Jahrgang 1957) ist Art Direktor bei der dpa-infografik in Berlin und Country Coordinator Germany der SND/DACH. Er studierte Produkt-Design und kam über diverse Stationen in der Industrie und Werbung zur Infografik. Neben seiner langjährigen Tätigkeit für die Nachrichtenagentur hält er Vorträge und ist Referent und Gastdozent für die Themen visuelle Kommunikation, Kommunikationsdesign und Infografiken.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

