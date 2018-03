Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Direktor Robert Meyer zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Direktor der Wiener Volksoper, Robert Meyer, zum 60. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutende schauspielerische Arbeit und dessen große kulturelle Leistungen würdig. "Als Direktor der Wiener Volksoper haben Sie den Ruf dieses traditionsreichen Hauses als Zentrum der Wiener Musik-, Ballett- und Theaterkultur mit viel Engagement weiter ausgebaut und damit auch das Ansehen Österreichs nachhaltig gestärkt und gefestigt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

