FPÖ-Stefan: Die EU-Politiker müssen aufhören sich wie eine US-Kolonie zu benehmen

Europa muss sich endlich datentechnisch von den USA emanzipieren

Wien (OTS) - "Die Berichte in den Medien, in denen immer neue Dimensionen der Bespitzelung europäischer Bürger und Institutionen offenbart werden, überraschen mich gar nicht", so der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan. Die überraschte, für ihn aber auch geheuchelte, Empörung der europäischen Politiker und Medien sei nicht zu verstehen. Schließlich hätten ja die europäischen Staaten, in ihrer totalen Unterwürfigkeit gegenüber den USA, den US-Geheimdiensten und der NSA Tür und Tor geöffnet, europäische Daten zu sammeln.

Schon in den letzten Jahre sind die EU-Politiker bemüht gewesen, den USA zu Diensten zu sein, haben Daten sammeln lassen, wie bei der Vorratsdatenspeicherung und Indect, und diese dann bereitwillig und unterwürfig an die US-Geheimdienste transferiert, wie beim Swift-Abkommen oder der Fluggastdatenspeicherung. Erst nachdem dank Snowden die ganze Breite der Datensammlung durch die USA öffentlich geworden ist, zeigen sich die EU-Politiker heuchlerisch über diesen teilweise sogar legalen Datentransfer empört. Dass sie sich die ganze Zeit als Zuträger betätigt haben, übersehen sie dabei großzügig, und auch den Umstand, dass viele von ihnen von der Datensammlung der USA bestimmt gewusst haben - so haben ja viele europäische Geheimdienste mit den USA gemeinsame Sache gemacht.

"Trotzdem wäre es jetzt an der Zeit, endlich zu reagieren und sich vom großen Freund, den USA, nicht mehr wie Feindesland oder Kolonie behandeln, überwachen und ausspionieren zu lassen. Europa muss sich endlich emanzipieren und von den USA unabhängig werden. Mit der Unterwürfigkeit der EU-Politiker vor den Amerikanern muss endlich Schluss sein. Europa muss auch bei der Datenverarbeitung autonom werden. So müssen endlich europäische Datenknotenpunkte geschaffen werden, um den Datentransfer auch außerhalb der USA, ohne deren Kontrolle, gestalten zu können. Europäische Internetanbieter müssen gefördert werden, damit auch der Internetzugang in den Händen der europäischen Staaten liegt. Auf jeden Fall muss endlich gehandelt werden, denn die USA werden von selbst nicht aufhören, Europa zu überwachen und auszuspionieren", betont Stefan.

