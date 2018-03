Auf Lokalaugenschein bei den Näherinnen von Dhaka

Veranstaltung mit Südwind-Mitarbeiterin Christina Schröder am Montag, 28. Oktober um 16.30 Uhr in der AK Linz

Linz (OTS) - Im Rahmen der europaweiten Aktionstage "Existenzlohn für alle!" berichtet Südwind-Mitarbeiterin Christina Schröder am Montag, 28. Oktober, in der Linzer Arbeiterkammer über ihre persönlichen Eindrücke von einem Besuch bei Näherinnen in Bangladesch. Die Veranstaltung wird von der AK OÖ, Südwind und dem entwicklungspolitischen Verein des ÖGB "weltumspannend arbeiten" organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Nähfabriken in Bangladesch gelangten heuer durch die größte Tragödie in ihrer Geschichte zu trauriger Berühmtheit: Eine Fabrik begrub tausende Arbeiterinnen unter sich, weil grundlegende Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden. Danach kamen manche Dinge in Bewegung und ins Gespräch, doch bis heute wurden die Familien der Opfer von den europäischen und amerikanischen Auftraggebern kaum Entschädigungen ausbezahlt. Christina Schröder war im September auf Lokalaugenschein in Dhaka, um genauer nachzufragen.

Es geht für die Näherinnen aber nicht nur um mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und soziale Absicherung. Es geht auch um einen existenzsichernden Lohn - einen Lohn von dem man auch leben kann! Die Frauen, die unsere Kleidung nähen, sollen genug verdienen, um ihre Familien ernähren zu können, um ihre Miete zu bezahlen und ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die Wirklichkeit sieht für viele von ihnen anders aus: Näherinnen überall auf der Welt müssen jeden Tag hart arbeiten, um überhaupt über die Runden zu kommen. Sie können trotzdem kaum die grundlegendsten Dinge des Lebens kaufen. Für ein menschenwürdiges Leben der Näherinnen müsste der Preis eines T-Shirts nur um 27 Cent steigen. Die Lohnkosten pro produziertem T-Shirt müssten von 18 auf 45 Cent angehoben werden, so die jüngsten Berechnungen der Fair Wear Foundation.

Im Rahmen der europaweiten Aktionswoche vom 21. bis 27. Oktober macht die Clean Clothes Kampagne auf den Hungerlohn von Millionen von Näherinnen aufmerksam und startet einen Aktionsaufruf für einen Lohn zum Leben!

Mehr auf www.cleanclothes.at bzw. auf

http://www.cleanclothes.org/livingwage

Ein existenzsichernder Lohn ist ein Menschenrecht, für alle Menschen überall - das darf nicht an 27 Cent scheitern! Es ist ein Mythos, dass wir uns faire Arbeitsplätze nicht leisten können.

Zeit: Mo., 28.10.2013, 16.30 Uhr

Ort: Arbeiterkammer OÖ, Kongresssaal, Volksgartenstr. 40

Teilnahme kostenlos

