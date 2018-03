Evershed eröffnet siebtes Büro im Nahen Osten in der Region Kurdistan

London (ots/PRNewswire) - Die weltweit tätige Anwaltskanzlei Evershed gab heute mit der Eröffnung eines zweiten Büros im Irak, welches sich in Erbil (Region Kurdistan) befindet, die Erweiterung seiner Geschäfte im Nahen Osten bekannt.

Die Eröffnung des Büros in Erbil markiert die Eröffnung des siebten Büros im Nahen Osten von Evershed. Das Unternehmen verfügt mit bereits bestehenden Büros in Amman (Jordanien), Abu Dhabi und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Bagdad (Irak), Doha (Katar) und Riad (Saudi-Arabien) über eine starke Präsenz in der Region.

Die Entscheidung über die Eröffnung in Erbil folgt einem tatsächlichen Bedarf der Kunden von Evershed, da die Region Kurdistan zu einem zunehmend wichtigeren Zentrum für internationale Geschäfte wird. Allein in der ersten Jahreshälfte 2012 zog die Region Kurdistan 3,4 Milliarden $ in ausländischen Investitionen an. Seit das Investitionsgesetz der Region im Jahr 2006 verabschiedet wurde, hat die Region Kurdistan 21 Milliarden $ in ausländischen und inländischen Investitionen aus dem privaten Sektor angezogen, von denen 12,5 $ nach Erbil gingen.

Das neue Büro in Erbil wird zusammen mit äusserst erfahrenen lokalen Anwälten betrieben werden.

Nasser Ali Khasawneh, geschäftsführender Gesellschafter im Nahen Osten kommentierte:

"Evershed ist die einzige, weltweite Anwaltskanzlei, die sowohl über ein Büro in Bagdad als auch in Erbil verfügt. Dies ist ein echter Beweis für die Investition der Kanzlei im Nahen Osten. Als eine kundenzentrierte Anwaltskanzlei sind wir interessiert daran, die Nachfrage unsere Kunden dort zu erfüllen, wo diese ihre Geschäfte betreiben. Die Eröffnung eines Büros in Kurdistan ist eine eindeutige Reaktion auf den Bedarf der Kunden, mit der wir Präzedenzfälle auf der ganzen Welt schaffen."

Tawfiq Tabbaa, geschäftsführender Gesellschafter der Kanzlei im Irak, kommentierte:

"Wir konnten bei unseren Geschäftsaktivitäten in dieser Region in den letzten zwölf Monaten mit vielen unserer grossen weltweit tätigen multinationalen Kunden, die auf diesem aufkommenden Markt aktiv werden wollen, ein exponentielles Wachstum verzeichnen. Die Eröffnung eines Büros in Erbil wird es uns ermöglichen, vor Ort hochqualitative Dienste für eine grosse Anzahl der wichtigsten weltweiten Unternehmen anzubieten, welche in dieser Region aktiv werden wollen."

