Präsentation des Wiener Feuerwehrkalenders am 25. Oktober

Wien (OTS) - Am 25. Oktober um 19.30 Uhr wird der "Vienna Fireman's Calendar 2014" im Palais Eschenbach (1., Eschenbachgasse 11) präsentiert. Alle Kalendermodels, die Fotografen sowie die Produzenten sind aktive Angehörige der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Fotoshootings fanden auf dem Übungs- und Ausbildungsgelände der Hauptfeuerwache Floridsdorf statt.

Erhältlich ist der Kalender ab 25. Oktober auf allen Wiener Hauptfeuerwachen sowie in der Zentralfeuerwache am Hof und online auf www.firemans.at. Der Kaufpreis beträgt 25 Euro.

Der Verkauf des Kalenders hat einen karitativen Hintergrund. So ergeht ein großer Teil der Einnahmen an den Mannschaftsspendenfond der Wiener Berufsfeuerwehr für in Not geratene Kollegen.

Der Eintritt zur Präsentation und anschließenden Clubnight beträgt 7 Euro im Vorverkauf (Abendkassa 12 Euro).

Weitere Informationen: www.firemans.at

