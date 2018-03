REMINDER: Bilanz-Pressekonferenz von dm drogerie markt Österreich

Salzburg/Wals (OTS) - Mit einem kräftigen Umsatzplus in Österreich und im Teilkonzern Österreich/CEE zieht dm drogerie markt eine erfolgreiche Bilanz seines Geschäftsjahres 2012/2013. Mag. Martin Engelmann (Vorsitzender der dm Geschäftsführung) und Dipl.-Inform. Manfred Kühner (Stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung) werden auf die letzten zwölf Monate bei dm drogerie markt zurückblicken. Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie zur Besichtigung und Eröffnung unserer neuen Filiale in der Shopping City Süd ein (Bustransfer vom Hotel, Dauer bis ca. 12:30 Uhr).

Gern können Sie unseren Shuttleservice in Anspruch nehmen: Dieser bringt Sie aus der Innenstadt (Treffpunkt 9 Uhr vor dem Hotel Hilton am Stadtpark, 1030 Wien) nach Vösendorf und nach der Pressekonferenz bzw. nach der Filialeröffnung wieder retour.

Für die Bundesländer-Medien stehen die jeweils regionsverantwortlichen Geschäftsführer am 23. Oktober für Telefongespräche zur Verfügung. Bitte geben Sie uns Ihr Interesse vorab bekannt.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung an presse @ dm-drogeriemarkt.at oder telefonisch unter 0662/643 579-13 bzw. um Mitteilung, wenn wir alternativ ein Telefongespräch mit dem für Ihr Bundesland zuständigen Mitglied der dm Geschäftsführung vereinbaren dürfen.

Bilanz-Pressekonferenz dm drogerie markt Österreich



Datum: 23.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Austria Trend Eventhotel Pyramide

Parkallee 2, 2334 Vösendorf



