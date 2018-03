Drei Wochen lang sparen im WeltsparHerbst

Sparen mit Fixzinsgarantie: 1,20 % Zinsen p.a. für 12 Monate Laufzeit

Wien (OTS) - 1925 wurde er zum ersten Mal gefeiert - der Weltspartag. Fast 90 Jahre später erfreut sich das Fest um den Spargedanken noch immer großer Beliebtheit. Um die Freude am Sparen zu verlängern, dehnt die Generali Bank AG den Weltspartag zum WeltsparHerbst aus und bietet attraktive Angebote.

Besonders in der gegenwärtigen Tiefzinsphase sind Sparer auf der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten, um bei ihren Geldgeschäften flexibel zu bleiben. Gleichzeitig steht die Sicherheit für das zu veranlagende Vermögen im Vordergrund. Auf diese Bedürfnisse geht die Generali Bank mit ihrem diesjährigen Angebot im WertsparHerbst ein: Fixe 1,20 % Zinsen p.a. für 12 Monate Laufzeit bei einer Veranlagung in das PremiumKonto Edition können sich Anleger schon ab einem Anlagebetrag von EUR 1.000,- sichern. Die Kontoführung ist kostenlos.

KONTOERÖFFNUNG LEICHT GEMACHT

Eine Kontoeröffnung ist bei der Generali Bank leicht gemacht. Kunden können sich für eine persönliche Beratung an die Vertriebspartner der Generali Bank wenden. Die Generali-Kundenbetreuer sowie Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Bank AG stehen Anlegern mit Ihrem Know-how und ihrer Erfahrung in Bankfragen zur Verfügung. Kunden ohne Beratungswunsch können das Sparangebot einfach online unter www.generalibank.at nutzen.

"Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben unsere Aktions-Angebote über den 31. Oktober hinaus zu nutzen. Deshalb haben wir nun schon zum siebten Mal den Weltspartag auf einen dreiwöchigen WeltsparHerbst ausgeweitet", so Mag. Norbert Swietly, Leiter Produkt und Marketing bei der Generali Bank AG.

Als zusätzliches Zuckerl für alle Sparer verlost die Generali Bank im Rahmen des WeltsparHerbstes 5 brandneue iPhones 5s mit 16GB - das aktuelle Spitzenmodell auf dem Markt. Nähere Informationen zum Gewinnspiel finden Interessierte auf www.generalibank.at.

GENERALI BANK AG IN KÜRZE

Die Generali Bank AG ist ein Unternehmen der Generali Gruppe Österreich. Mit einem Marktanteil von rund 15 % ist die Generali Österreichs drittgrößte Versicherungsgruppe. Die Generali Gruppe Österreich ist ein Teil der weltweit tätigen Gruppe der Assicurazioni Generali S.p.A mit Sitz in Triest.

Die Generali Group ist mit einem Prämienaufkommen von 70 Milliarden Euro im Jahr 2012 eine der führenden Versicherungsgruppen in Europa und der größte europäische Lebensversicherer. Auch in Zentral- und Osteuropa sowie in Asien gewinnt die Gruppe immer mehr an Bedeutung. Weltweit betreuen 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 65 Millionen Kunden in über 60 Ländern.

