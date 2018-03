London entdeckt ukrainische Kunst

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Die grössten Stars der Ukraine in den Bereichen Musik und Kunst traten am 17. Oktober auf bei der Eröffnung der einzigartigen Kulturveranstaltung mit dem Titel "Days of Ukraine in the UK" in London auf. Zu den Gästen der Gala zählten der gefeierte Komponist Myroslav Skoryk, eine lebende Legende im Bereich der Musik (bekannt für seine "Melody La-minor" aus dem Jahr 1982

http://www.youtube.com/watch?v=NmVEN6jfQs0), die beliebte junge

Violinistin Bohdana Pivnenko, die Künstlerin Zinaida Lihacheva sowie viele weitere ukrainische Talente.

http://wnu-ukraine.com/news/culture-lifestyle/?id=3551

Die Vorführung Autumn Is So Lovely eröffnete den Abend. Die Autorin Zinaida Lihacheva kombiniert die Kultur der modernen Ukraine mit dem historischen Erbe des Landes in einer ganzheitlichen Theateraufführung mit individuell gestalteten ethnischen Kleidungsstücken und Accessoires aus der Ukraine. "Heute Abend konnten alle Zuschauer die Sonnenstrahlen unserer ukrainischen Kultur spüren", erklärte Lihacheva.

Als nächstes stand klassische Musik auf dem Programm der Gala. Der phänomenale Myroslav Skoryk mit einem Orchester, die talentierte Bohdana Pivnenko und andere Künstler aus der Ukraine begeisterten das Publikum mit inspirierenden Auftritten. Der landestypische Teil des Abends fand seinen Abschluss in einer Elektro-Show des bekannten ukrainischen Folk-Rock-Musikers Oleh Skrypka und des ukrainischen Folk-Projekts Le Grand Orchestra.

"The Days of Ukraine in the UK" (17. - 19. Oktober 2013) ist eine kulturelle Veranstaltung, auf der die Gäste die Ukraine hautnah erleben können. Geschätzte 100.000 Besucher werden an den verschiedenen Veranstaltungen der "Days of Ukraine" teilnehmen. Neben der feierlichen Eröffnung bietet das Programm einen literarischen Abend, der sich sowohl klassischer als auch zeitgenössischer ukrainischer Literatur widmet, eine ukrainische Kunstausstellung und eine Modenschau mit einigen der erfolgreichsten Designer der Ukraine.

"Wenn Sie nach einem Allround-Paket zur Ukraine suchen, dann bietet Tag drei der Veranstaltung genau das Richtige für Sie", so der London Evening Standard. Zum Abschluss der "Days of Ukraine in the UK" wird ein Kulturfestival stattfinden. Die Besucher des Festivals im Potters Field Park können die ukrainische Küche ausprobieren, traditionelle Kosaken-Spiele lernen und Andenken aus der Ukraine kaufen, die auf dem Festival präsentiert werden.

Die "Days of Ukraine in the UK" werden von der Firtash Foundation organisiert und unter der Schirmherrschaft des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch veranstaltet. Der Bürgermeister von London, Boris Johnson, unterstützte die Initiative ebenfalls.

