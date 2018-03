TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Brüssels vergurkte Kommunikation", von Beate Troger

Ausgabe vom 21. Oktober 2013

Innsbruck (OTS) - Über sämtlichen Regulierungsvorhaben der EU schwebt nach wie vor der Fluch der Gurkenkrümmungs-Verordnung. Doch Brüssel darf sich keine peinlichen Possen erlauben, die Bürger verlieren sonst immer mehr Vertrauen in Europa.

Was wollte Brüssel nicht schon alles regulieren: Wir erinnern uns an die legendäre Verordnung über die Gurkenkrümmung oder an das angedrohte Verbot des urösterreichischen Idioms Marmelade. Erst im Frühjahr dieses Jahres sorgte das Vorhaben, Olivenöl in Restaurants nicht mehr in wiederbefüllbaren Kännchen anbieten zu dürfen, für helle Aufregung. Nun folgt offenbar der nächste Hammer: Das Verbot der guten, alten Glühbirne aus Klimaschutzgründen war wohl erst der Anfang. Von der Fensterdichtung bis hin zum Wasserhahn und Duschkopf möchte die EU nun weitere neue Normen und Vorschriften schaffen, um der Verschwendung von Wasser und Strom in Europa ein Ende zu setzen. Auch wenn der Hintergedanke des Energiesparens im Ansatz ein durchaus edler ist, bei den Bürgern Europas kommt die eigentliche Absicht der Pläne gar nicht an.

Böse Zungen nennen das Phänomen den "Brüsseler Reflex": Dringen neue Vorschläge aus der EU-Kommandozentrale zu den Bürgen durch, lösen diese in der Bevölkerung sofort Kopfschütteln und Schimpftiraden auf die Regulierungswut "von denen da oben" aus. Keine Frage: Wenn es darum geht, Gesetzesvorhaben zu kommunizieren, fehlt in der Europäischen Union das, was man umgangssprachlich das "Gspür" nennt. Oft gelangen über undichte Kanäle unausgegorene Vorschläge an die Öffentlichkeit, nicht selten auch Falschinformationen. Auch jetzt sind bei der sperrigen Ökodesign-Verordnung noch viele konkrete Pläne und Details über energiesparende Wasserhähne in Schwebe. Doch alleine die Mutmaßungen sorgen für Unsicherheit und Distanz zu Europa. Selbst wenn viele Regeln und Normen durchaus sinnvoll sind: Es sind die Mythen und Possen, von den falsch überlieferten Dekolleté-Vorschriften bis zum drohenden Brettljausen-Verbot, die den Menschen in Erinnerung bleiben. In Sachen Bürgernähe haben die EU-Institutionen viel verbrannte Erde hinterlassen. Die Europäer sind misstrauisch gegenüber den Plänen, die aus Brüssel kommen. Sie orten Bevormundung, Lobbyismus und bloße Geschäftemacherei. Obwohl die GurkenkrümmungsVerordnung schon längst Geschichte ist, gilt sie bis heute als Sinnbild für einen unkontrollierten Regulierungswahn des EU-Beamtenapparates. Auch beim Glühbirnenverbot hat die EU viel vergurkt. Die weiteren Energiesparregeln bis hin zum Duschkopf müssen jetzt besser kommuniziert werden, sonst kann sich die EU in Sachen Bürgernähe endgültig brausen gehen.

