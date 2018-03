Neues Volksblatt: "Mischt mit!" von Markus EBERT

Ausgabe vom 21. Oktober 2013

Linz (OTS) - Wenn der Österreichische Seniorenrat übermorgen, Mittwoch, seine Vollversammlung abhält, macht die hohe Politik vom Bundespräsidenten abwärts ihre Aufwartung. Man wird die Verdienste der älteren Generation würdigen und versprechen, dass man stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat. Die Seniorenvertreter wiederum werden darauf pochen, dass ihre Pensionen gesichert bleiben - was ja auch der Fall ist. Wenn Österreichs junge Menschen in die Zukunft blicken, ist zwar das Thema Pension noch weit weg, den Gedanken daran sollte man allerdings nicht beiseite schieben. Im Gegenteil: Jeder einzelne sollte sich Gedanken darüber machen, wie sein Auskommen im Alter aussieht. Und jeder junge Mensch sollte überlegen, ob die Politik diese zentrale Frage auch entsprechend im Blickwinkel hat. Oder ob es notwendig ist, sich selbst auch für mehr "enkeltaugliche" Politik zu engagieren?

"Kräftig mitmischen und mitentscheiden können" wollen die Jungen, sagt die Landeschefin der JVP Oberösterreich, Helena Kirchmayr. Nur zu, kann man da nur sagen, mischt mit, mischt euch ein, arbeitet an eurer Zukunft mit. Zum Glück sehen die jungen Leute, dass Politik auch etwas anderes ist als die üblichen weltanschaulichen Positionskämpfe. Sebastian Kurz hat als sehr junger Mensch einen politischen Auftrag übernommen und er hat gezeigt, dass es gut ist, den Jungen etwas zuzutrauen.

