VP-Korosec: Umstrukturierungen statt Ambulanzgebühren

Wien (OTS) - Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Artur Wechselberger, fordert in der heutigen ORF Pressestunde eine Stärkung des niedergelassenen Bereiches und denkt gleichzeitig über die Wiedereinführung von Ambulanzgebühren nach.

Die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Ingrid Korosec, stellt sich hinter die Patientinnen und Patienten: "Es braucht eine Reform im Bereich der Gruppenpraxen, weiters eine Verbesserung der Versorgung im niedergelassenen Bereich und eine Modernisierung der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten. Es gibt also viel zu tun, um die Qualität der Gesundheitsversorgung in Österreich zu verbessern. Eine Wiedereinführung der Ambulanzgebühr im bestehenden System wäre für die Patientinnen und Patienten eine Belastung, die als Alleinmaßnahme keinerlei Verbesserung in der Struktur der Gesundheitsversorgung bringen würde. Prioritär ist es, die angesprochenen Herausforderungen zu meistern und dringend nötige Umstrukturierungen im Gesundheitssystem vorzunehmen - im Sinne der Patientinnen und Patienten!", so LAbg. Ingrid Korosec zu den Vorschlägen des ÖÄK-Präsidenten.

