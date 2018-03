Papst gedenkt der getöteten Missionare in aller Welt

Kirche begeht Weltmissionssonntag - Franziskus: Mission heißt "Flamme zu teilen, die die Seele wärmt" - Burma heuer Schwerpunktland bei österreichischer "Missio-Sammlung"

Vatikanstadt, 20.10.13 (KAP) Papst Franziskus hat zum Weltmissionssonntag der getöteten kirchlichen Mitarbeiter in aller Welt gedacht. An diesem Tag sei die Kirche all jenen besonders nahe, die für die christliche Botschaft "ohne großes Aufsehen arbeiten und ihr Leben geben", sagte Franziskus am Sonntag beim Angelus-Gebet vor mehreren Zehntausend Menschen auf dem Petersplatz. Zugleich bekräftigte er, dass christliche Mission nicht gezielte Abwerbung von Gläubigen anderer Religionen und Konfessionen bedeute. Sie sei kein "Proselytismus", hob Franziskus hervor. Es müsse vielmehr darum gehen, die "Flamme zu teilen, die die Seele wärmt".

Im Jahr 2012 sind nach vatikanischen Angaben weltweit insgesamt 12 kirchliche Mitarbeiter gewaltsam ums Leben gekommen: 10 Priester, 1 Ordensschwestern und 1 Laienchristin. Die Hälfte von ihnen in Lateinamerika. Die katholische Kirche beging am Sonntag den Weltmissionssonntag. An diesem Tag werden in den Pfarren der westlichen Welt Spenden für die Kirche in armen Ländern gesammelt.

Der Weltmissionssonntag wird an diesem Sonntag weltweit innerhalb der katholischen Kirche begangen. Mit dem Verkauf von Produkten aus den Missionsländern und der "Missio-Sammlung" werden Benachteiligte sowie die materielle Grundversorgung der weltweit 1.100 ärmsten Diözesen unterstützt. Das Schwerpunktland der diesjährigen österreichischen Spendenaktion zum Weltmissionssonntag ist Burma.

