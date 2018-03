FPÖ-LPO Ragger: Linkskoalition verursacht Kostenlawine bei Flüchtlingsfürsorge

Mehrkosten von einer Million Euro - LH Kaiser ist gefordert mit dem Bund in Verhandlungen zu treten und nicht die Kärntner Bevölkerung zu belasten

Klagenfurt (OTS) - Wie der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger heute, Sonntag, bekannt gibt, werde die Linkskoalition in der kommenden Regierungssitzung die Flüchtlingsfürsorge ordentlich aufstocken und die bereits großzügigen finanziellen Zuwendungen weiter erhöhen. "Rot/Grün hat mehr Flüchtlinge denn je aufgenommen und es verabsäumt dafür Sorge zu tragen, dass der Bund entsprechend mehr Mittel zur Verfügung stellt. Das ergibt nun einen Mehraufwand von einer Million Euro", rechnet Ragger vor. Das Gesamtbudget werde nun rund acht Millionen Euro ausmachen.

Normalerweise sollten die Mehrkosten von Bundesseite übernommen werden. Hier haben es Kaiser & Co. verabsäumt, dass das Land Kärnten mehr Geld für die Flüchtlingsfürsorge erhält. Dies können jetzt die Kärntnerinnen und Kärntner ausbaden. "Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser ist gefordert, mit dem Bund in Verhandlungen zu treten und die Kärntnerinnen und Kärntner nicht über Gebühr zu belasten", so Ragger abschließend.

