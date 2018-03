Locationtour für Oscarpreisträger in Wien

Wien (OTS) - Die VIENNA FILM COMMISSION führte die internationalen Teilnehmer der IMAGO Masterclasses zu besten Filmlocations Wiens. IMAGO Inspiration wurde vom AAC, dem Verband der Österreichischen Kameraleute organisiert. Angereist waren Top-Kameraprofis aus mehr als 20 Ländern.

Eine schier unglaubliche Ansammlung von Oscar-, Golden Globes-, Emmy- und BAFTA-Preisträgern und mehrfach Nominierten traf sich dieses Wochenende in Wien: Das Internationale Cinematographers Forum versammelte Kameramänner und -frauen zum gegenseitigen Austausch und Netzwerken. Die VIENNA FILM COMMISSION kooperierte mit den Organisatoren der Veranstaltung, dem Österreichischen Kamerverband, allen voran Obfrau Astrid Heubrandtner. Die Locationtour der VIENNA FILM COMMISSION führte die rund 100 Teilnehmer zu den attraktivsten Filmschauplätzen und Drehorten der Stadt: Das waren unter andere die imperiale Architektur entlang des Rings, Gassen und Plätze des ersten Bezirks, die Hochhäuser auf der Donauplatte, der Zentralfriedhof, Schloß Schönbrunn, das Cafe Sperl und vieles mehr.

Guestspeaker bei Imago Inspiration waren u.a.:

Regisseur Peter Weir: 'Master und Commander', 'Die Trumanshow', 'Der Club der tote Dichter', 'Der einzige Zeuge', 'The Way back' u.a. (sechs Oscar-Nominierungen, vier Golden Globe-Nominierungen, 3 BAFTA-Awards, 4 BAFTA-Nominierungen u.a.)

Kameramann Russell Boyd: 'The Way Back', 'Ghost Rider' u.a. Oscar für 'Master and Commander', 1 BAFTA-Award, eine Bafta Nominierung., u.a.)

Regisseur Alan Parker: 'Midnight Express', 'Mississippi Burning', 'Angel Heart', 'The Life of David Gale', u.a. mehrfache Oscar-Nominierungen, vier BAFTA-Awards, u.a.

Kameramann Michael Seresin: 'All Beauty must die', "The Life f David Gale', 'Angel Heart', 'Harry Potter and the Prisoner of Azkaban' u.a.

Regisseurin Christine Jeffs: 'Stroke', 'Rain' u.a.

Kameramann John Toon: 'The Jane Austen Book Club', 'Stroke', 'Rain' u.a.

Kameramann Luca Bigazzi: "La Grande belezza', 'Cheyenne - This Must Be the Place' u.a.

