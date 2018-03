Florian Koch ist neuer JUSOS Salzburg Landesvorsitzender

Tarik Mete hat nach erfolgreicher Arbeit Zepter übergeben

Salzburg (OTS) - Bei der gestrigen außerordentlichen Landeskonferenz der JUSOS Salzburg im Umspannwerk Salzburg-Aigen wurde Florian Koch mit 80% aller Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. "Ich bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder und freue mich auf die kommenden zwei Jahre. Unser Ziel muss es sein, die stärkste und lauteste politische Jugendorganisation in Salzburg zu bleiben" so Koch.

Vor Florian Kochs Wahl hat sich Tarik Mete von den Delegierten und den zahlreichen Ehrengästen, wie SPÖ-Vorsitzender Walter Steidl, verabschiedet. Mete ist nach drei Jahren als Vorsitzender nicht mehr angetreten. "Tarik Mete hat die JUSOS zu einer erfolgreichen Marke, auch in schwierigen Zeiten, gemacht. Ich übernehme einen funktionierenden Verband und wir alle danken Tarik für seine gute Arbeit. Wir sind überzeugt, dass er seinen Weg in der Landespolitik machen wird," führte Florian Koch in seiner Antrittsrede aus.

Florian Koch ist am 29.07.1986 in Hallein geboren. Er ist kaufmännischer Angestellter bei einem Baustoffhandel in Salzburg. Bei den JUSOS Salzburg ist er seit sechs Jahren aktiv: Florian Koch hat die JUSOS Hallein aufgebaut und hat sich in den letzten Jahren bereits im Landesvorstand engagiert. Koch ist Mitglied im Verbandsvorstand der Sozialistischen Jugend Österreichs.

