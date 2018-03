JVP-Kurz: Helena Kirchmayr als Landesobfrau der Jungen ÖVP Oberösterreich wiedergewählt

Die Junge ÖVP gratuliert dem neuen Team und wünscht viel Erfolg für den Einsatz im Interesse der Jungen in Oberösterreich

Linz, 20. Oktober 2013 (OTS) Am Landestag der Jungen ÖVP Oberösterreich in Linz wurde am 18. Oktober Helena Kirchmayr mit 98,2 Prozent der über 160 Delegiertenstimmen als Landesobfrau der größten politischen Jugendorganisation Oberösterreichs wiedergewählt: "Im Namen der Jungen ÖVP gratuliere ich Helena Kirchmayr und ihrem Team ganz herzlich zum Erfolg. Als eine unserer größten Landesorganisationen ist die Junge ÖVP Oberösterreich seit jeher die starke Stimme der jungen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher und vertritt deren Interessen in den Gemeinden, Bezirken und bis hinauf im Landtag. Ich wünsche dem neuen Team viel Erfolg und Motivation und freue mich auf eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit", erklärt Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, am Rande des Landestages. ****

Mit zahlreichen erfolgreichen Kampagnen, wie etwa jüngst für die Einführung eines einheitlichen Jugendtickets, setzt sich die Junge ÖVP Oberösterreich für junge Anliegen Vorort ein. Bei den Nationalratswahlen wurde dieser Einsatz auch belohnt: "Ich gratuliere allen jungen Kandidatinnen und Kandidaten in Oberösterreich zu über 13.000 Vorzugsstimmen und bedanke mich für ihren Einsatz", so Sebastian Kurz abschließend.

