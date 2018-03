Haufe mit umantis Talent Management auf HR Tech Europe 2013 / Haufe präsentiert Software für Talentmanagement auf der europäischen Leitmesse für HR-Technologie und -Strategie in Amsterdam

Freiburg (ots) - Haufe präsentiert seine webbasierte Lösung umantis Talent Management erstmals auf der HR Tech Europe am 24. und 25. Oktober im RAI Amsterdam (Platz 306). Die europaweit führende Leitmesse für HR-Technologie und -Strategie in Europa bietet Anbietern und Experten aus 36 Ländern eine anregende Kommunikationsplattform und Ideenbörse. Haufe verstärkt damit seine Präsenz auf dem europäischen Markt für HR Software. Laut einer aktuellen IDC-Analyse gehört Haufe zu den wichtigsten Anbietern in Europa für integriertes Talent Management.

Mitarbeiter führen Unternehmen. Mit dieser Überzeugung präsentiert Haufe seine Software umantis Talent Management erstmals auf europäischer Ebene. Auf der HR Tech Europe 2013, Leitmesse für Business, HR und IT Leadership, zeigt Haufe wie Unternehmen ihre Mitarbeiter in Unternehmensprozesse einbinden und so ihre Energie und Motivation entfachen. Haufe versteht seine Software als "People Contribution Platform", die das notwendige technologische Instrumentarium bildet, um Eigenverantwortung zu fördern und die Fähigkeiten der Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg zu nutzen. umantis Talent Management unterstützt eine mitarbeiterorientierte Arbeitswelt und innovative Führungskonzepte, die Mitarbeiter aktiv in Entscheidungen einbinden.

Diese Philosophie wird von den Unternehmen sehr gut angenommen: Im zweiten Quartal 2013 entschieden sich mehr als 30 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für umantis Talent Management. Neben Unternehmen aus DAX und ATX wie dem österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV konnte Haufe unter anderem auch international tätige Großunternehmen wie Diehl und Olympus sowie die Versicherungsgruppe LVM überzeugen.

Management als Beruf: Vortrag von Les Hayman

Am zweiten Messetag, Donnerstag, den 24.10.13 um 14:30 Uhr, hält Les Hayman, ehemaliges Vorstandsmitglied der Haufe-umantis AG und Botschafter für Talentmanagement, einen Vortrag zum Thema "Management als Beruf". Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung in führenden Positionen hält er ein Plädoyer dafür, das europäische Management weiter zu professionalisieren, HR in diesen Prozess einzubinden und eine Unternehmenskultur zu etablieren, die von Vertrauen und Kooperation geprägt ist.

